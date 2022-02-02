Трое из Ленска: дело о похищении человека и покушения на убийство направлено в суд

Трое жителей города Ленска предстанут перед судом по обвинению в ряде преступлений, в том числе, похищении человека

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин 19, 22 и 38 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 126 УК РФ – похищение человека, совершенное с применением насилия, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия и ч.3 ст. 30 – ч.1 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство.

Следствием установлено, что 15 июня 2021 года после длительного распития спиртных напитков трое обвиняемых на прилегающей территории дома № 21 по проспекту Дружбы г. Ленска Ленского района РС (Я), действуя группой лиц, умышленно, с применением опасного для здоровья человека насилия, из личной неприязни совершили похищение 35-летнего мужчины. Против воли его принудительно поместили в багажное отделение автомобиля «Toyota Corona Premio» и увезли на дачный участок одного из них, где удерживали определённое время.

Как установили следователи, на территории участка 38-летний мужчина ударил потерпевшего топором по голове, а его 19-летний подельник горлышком разбитой бутылки нанес удар в шею. Через непродолжительное время мужчина воспользовался тем, что злоумышленники отвлеклись, и скрылся. Благодаря вовремя оказанной ему медицинской помощи мужчина остался жив.

Все трое были задержаны и заключены под стражу.

Следствием проведен комплекс процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Результатом этой работы стало утверждение обвинительного заключения. 1 февраля 2022 года уголовное дело направлено в Ленский районный суд для рассмотрения.