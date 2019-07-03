Трое больных туберкулезом принудительно госпитализированы в Нюрбинском районе

Три человека, страдающие открытой формой туберкулеза, принудительно госпитализированы в Нюрбинском районе.

Больные состояли на диспансерном учете Нюрбинской центральной районной больницы, однако в течение длительного времени уклонялись от прохождения лечения.

«При госпитализации для оказания медицинской помощи в противотуберкулезный диспансер, больные неоднократно самовольно покидали стационар. Препятствуя оперативному лечению и госпитализации, находясь в общественных местах без лечения, они подвергали опасности здоровье окружающих людей», – говорится в сообщении.

Прокурор Нюрбинского района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о принудительной госпитализации больных в противотуберкулезное лечебное учреждение. Суд рассмотрел и удовлетворил заявления прокурора в полном объеме.

Отмечается, что в настоящее время граждане проходят курс лечения в условиях стационара.