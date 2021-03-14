ТРК «Чудо – парк». Знакомство с творчеством Ван Гога через пластилинографию.

Искусству пластилинографии обучила алданскую детвору на очередном занятии основатель магазина «Развивайка» и преподавателей творческих мастер – классов Олеся Малышева. @olesya_razvivashki Обучение состоялось в РК «Чудо-парк» 13 марта.

«Мы с ребятами лепили картину Ван Гога «Звездная ночь». Работа была очень кропотливая и юные мастера слегка устали. Наградой за труд стали замечательные картины, которые не только украсят собой комнату, но и станут отличным подарком для близких, — рассказала мастер и добавила — пластилинография или пластилиновая живопись – новая интересная техника работы с пластилином по созданию объемных картин. Она доступна всем даже малышам с 3-5 лет. Польза пластилиновой живописи велика. Дети не только изучают форму, свойства предметов, но и развивают пальцы, что, как следствие, помогает развитию речи. Добавим сюда – развитие координации, воображения, обучение ребенка работе с инструментами. Несомненная польза от мастер – классов еще и в расширении знаний об окружающем мире. Например, на минувшем занятии алданская детвора прикоснулась к творчеству великого Ван Гога».

Администрация ТРК «Чудо –парк» планирует проведение мастер – классов регулярно и приглашает всех желающих уже 21 марта в 12.00 принять участие в написании картины…. шерстью. Эту технику уже облюбовали алданские мастерицы и успешно используют в своем творчестве.