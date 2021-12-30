ТРК «Чудо – парк»: В ожидании новогодних чудес

Приближается Новый год — любимый праздник детворы, самый долгий, самый красочный, самый шумный, самый волшебный! Праздник сказки, веселых игр, сюрпризов, смешных приключений. Именно таким стараются ежегодно сделать этот праздник для алданской детворы сотрудники ТРК «Чудо парк» «Ассоциации строителей АЯМ». Почти за месяц интерьер торгово-развлекательного комплекса оформляют сказочным убранством, устраивают фотозоны, украшают ели, которых здесь несколько, и каждая несет заряд волшебной энергии.

Но самое запоминающееся, конечно, это праздники. Для их организации руководство «Чудо-парком» не жалеет ни сил, ни времени, привлекает специалистов — артистов и режиссеров Театра Юного зрителя, готовит призы и подарки. Вот и на этот раз череду новогодних мероприятий открыла новогодняя разминка, которую провела зажигательная Искорка, «тренер новогодних разминок», по совместительству помощница Деда Мороза (режиссер Театра Юного зрителя Ольга Зверева).

Много новых веселых танцев разучили маленькие гости. В этом им помогли юные артисты хореографической студии «Стрекоза» ТРК «Чудо-парк» (руководитель Роза Антонова) и учащиеся второго класса хореографического отделения Алданской детской школы искусств им. А.Т. Никитина (преподаватели Роза Антонова и Светлана Добрынина). На празднике не только разучивали танцы. Искорка устроила и зарядку для мозга, провела викторину Деда Мороза и выяснила, что знают ребята о символе наступающего года – Тигре.

К карнавальным костюмам хорошим дополнением стал аквагрим, который профессионально накладывала на лица детворы художник ТЮЗа – Людмила Ивашкина. А завершающим аккордом праздника стал приход долгожданных гостей– Деда Мороза и Снегурочки. Их роли исполнили актеры Константин Гаранин и Ирина Афанасьева.

«Хочу всем посетителям «Чудо парка» пожелать незабываемого Нового года, крепкого здоровья и мирного неба . Чтобы рядом были близкие люди. И пусть Новый год подарит самый главный подарок – это надежду на лучшее и веру в то, что даже невозможное возможно», — поздравила от имени коллектива всех посетителей торгово- развлекательного комплекса администратор Лариса Кликоцкая, пригласив на мероприятия в дни новогодних каникул.