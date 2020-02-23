ТРК «Чудо-парк» преподнес жителям Алдана сюрприз

Впервые в истории города в рамках празднования 100-летия дошкольного образования организаторы ТРК «Чудо-парк» «Ассоциации строителей АЯМ» преподнесли жителям Алдана сюрприз. В палитру развлекательных мероприятий разных жанров сотрудники добавили новых ярких красок, изменив формат встреч с детьми и их родителями. Что же необычного произошло 22 февраля? Педагоги МБДОУ детский сад «Мишутка» одновременно преподали всем желающим ребятишкам в возрасте от 1 года до 10 лет самые разнообразные мастер-классы: «Сенсорика для малышей. Увлекательные игры для самых маленьких» (воспитатель Костюченко Ольга Владимировна); «Открытка герою к 23 февраля» (воспитатель Сенц Светлана Михайловна); «Нетрадиционное рисование. Забавные картины» (воспитатель Фалина Ирина Николаевна; «Народная кукла из лоскутков» (воспитатель Турунтаева Наталья Владимировна).

Как только приглашения к участию прозвучали, маленькие творцы и рукодельницы быстро присоединились к свои педагогам и погрузились в творчество.

«Радость и польза от таких нововведений в «Чудо-парке» налицо: дети заряжаясь творчеством, осваивая искусство хэнд-мэйд, развивают свои сенсорные навыки, повышают когнитивные способности, учатся коллективному творчеству, а значит, становятся счастливыми!» — Прокомментировала происходящее администратор ТРК «Чудо – парк» Лариса Кликоцкая.

Вновь «Чудо-парк» показал всем своим гостям — нет предела человеческой фантазии на тему – как провести досуг с пользой.