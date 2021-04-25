25.04.2021
13:42
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Праздники

ТРК «Чудо – парк». К вербному воскресенью готовы!

Мастер – класс по изготовлению вербных композиций провела в ТРК «Чудо – парк» накануне вербного воскресенья Олеся Малышева, преподаватель творческих мастер – классов для детей и подростков, основатель магазина «Развивайка».

«Каждый праздник сопровождают традиции. Детей необходимо знакомить с ними.  Это история нашей жизни, нашего народа, — рассказывает мастер. – Поэтому во время мастер –классов я стараюсь довести до ребят ту или иную полезную информацию. На прошедшем занятии мы знакомились с традициями, сопровождающими Светлый праздник Пасхи».

От педагога юные мастера узнали, что  когда наступает  Пасха, в некоторых местах еще холодно, лежит снег. Но верба в это время начинает цвести. Она расцветает пушистыми маленькими подушечками, похожими на гусяток. И праздник называется вербным воскресеньем. Веточки вербы освещают в Храмах и  приносят домой, а затем  шутливо  хлещут домочадцев, «чтобы здоровьица прибыло у всех». Считалось, что обряд помогает расти детям здоровыми, разумными и послушными. Оказывается вербная неделя считалась на Руси детским праздником, во время которого устраивались детские базары, на которых продавали различные  лакомства и сувениры для детей.

На мастер-классе участники изготовили вербную композицию:  раскрасили акриловыми красками с помощью губки и ватной палочки горшочек,  украсили его ленточкой, раскрасили деревянный топпер (вид праздничного декора) «яйцо» карандашами и фломастерами. А затем  создали композицию из веточек вербы и декора.

Постарались на славу. К вербному воскресенью готовы! Можно радовать родных.

Фото: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
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