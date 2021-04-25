ТРК «Чудо – парк». К вербному воскресенью готовы!

Мастер – класс по изготовлению вербных композиций провела в ТРК «Чудо – парк» накануне вербного воскресенья Олеся Малышева, преподаватель творческих мастер – классов для детей и подростков, основатель магазина «Развивайка».

«Каждый праздник сопровождают традиции. Детей необходимо знакомить с ними. Это история нашей жизни, нашего народа, — рассказывает мастер. – Поэтому во время мастер –классов я стараюсь довести до ребят ту или иную полезную информацию. На прошедшем занятии мы знакомились с традициями, сопровождающими Светлый праздник Пасхи».

От педагога юные мастера узнали, что когда наступает Пасха, в некоторых местах еще холодно, лежит снег. Но верба в это время начинает цвести. Она расцветает пушистыми маленькими подушечками, похожими на гусяток. И праздник называется вербным воскресеньем. Веточки вербы освещают в Храмах и приносят домой, а затем шутливо хлещут домочадцев, «чтобы здоровьица прибыло у всех». Считалось, что обряд помогает расти детям здоровыми, разумными и послушными. Оказывается вербная неделя считалась на Руси детским праздником, во время которого устраивались детские базары, на которых продавали различные лакомства и сувениры для детей.

На мастер-классе участники изготовили вербную композицию: раскрасили акриловыми красками с помощью губки и ватной палочки горшочек, украсили его ленточкой, раскрасили деревянный топпер (вид праздничного декора) «яйцо» карандашами и фломастерами. А затем создали композицию из веточек вербы и декора.

Постарались на славу. К вербному воскресенью готовы! Можно радовать родных.