Триумфаторов чемпионата России по северному многоборью наградили в Якутске

Триумфаторам чемпионата России по северному многоборью вручили грамоты, благодарственные письма и сертификаты — сообщает телеграм-канал Спорт Якутии.

Абсолютному чемпиону России и рекордсмену России в метании тынзяня на хорей Алексею Созонову вручили денежную премию на 200 000 рублей, его тренеру Альберту Иванову — 100 000 рублей👏🏼👏🏼👏🏼

Напомним, сборная команда Республики Саха (Якутия) под руководством главного тренера Анатолия Попова впервые в истории завоевала общекомандное первое место🏆 У якутян два рекорда России в метании тынзяня на хорей (А.Созонов и В.Борисова), а также три спортсмена выполнили нормативы мастеров спорта России.