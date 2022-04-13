13.04.2022
17:39
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Спорт
Триумфаторов чемпионата России по северному многоборью наградили в Якутске
Триумфаторам чемпионата России по северному многоборью вручили грамоты, благодарственные письма и сертификаты — сообщает телеграм-канал Спорт Якутии.
Абсолютному чемпиону России и рекордсмену России в метании тынзяня на хорей Алексею Созонову вручили денежную премию на 200 000 рублей, его тренеру Альберту Иванову — 100 000 рублей👏🏼👏🏼👏🏼
Напомним, сборная команда Республики Саха (Якутия) под руководством главного тренера Анатолия Попова впервые в истории завоевала общекомандное первое место🏆 У якутян два рекорда России в метании тынзяня на хорей (А.Созонов и В.Борисова), а также три спортсмена выполнили нормативы мастеров спорта России.
Источник: https://t.me/sport_yakutia
#Алексей Созонов#Альберт Иванов#республика саха (якутия)#северное многоборье#Триумфаторов чемпионата России по северному многоборью наградили в Якутске#Якутия#Якутск
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