Триумфальные выступления театра оперы и балета на гастролях!

С огромным успехом 8 и 9 сентября прошли гастроли театра оперы и балета в Мирнинском районе, посвященные 100-летию ЯАССР. 3 гастрольных выступления стали праздничным подарком для мирнинских зрителей и триумфом для артистов. Зрительные залы города Мирного (Дворец культуры «Алмаз») и пос. Чернышевского (ДК «Вилюйские огни») были забиты до отказа. Радушный прием, полный аншлаг с горячими аплодисментами и обилие роскошных цветов буквально осыпали артистов балета и солистов оперы, что называется, сверху донизу. В адрес театра после выступлений еще долго шли благожелательные отзывы.

8 сентября балетная труппа театра представила старинный романтический балет Адана «Жизель» в профессиональном исполнении премьеров балета Юлии Мяриной и Сарыала Афанасьева, солистов Ксении Лукиной, Николая Попова, Анастасии Платоновой, Павла Необутова, Динары Гасанбалаевой, Елены Посельской и артистов балета. Зрители сопереживали героям спектакля и в то же время любовались красотой хореографической пластики (петербургский балетмейстер Александр Полубенцев) и роскошными декорациями (художник Вячеслав Окунев).

В этот же вечер для жителей пос. Чернышевский мастера оперной сцены Айталина Адамова-Афанасьева, Феодосия Шахурдина, Александр Емельянов, ведущие солисты Екатерина Корякина, Мария Шапошникова, Александр Степанов представили разнообразную классическую программу, которая перемежалась балетными номерами в исполнении молодых солистов балета Александры Ларевой и Владимира Данилова. Концерт, как ведущая и как солистка оперы провела Ольга Чемпосова. Ведущей концерта в Чернышевском и Мирном была солистка оперы Ольга Чемпосова.

9 сентября состоялся гала-концерт, воодушевивший как зрителей, так и самих артистов. В зале Дворца культуры в г. Мирном витала атмосфера праздничного, приподнятого настроения. Наш театр давно не приезжал в Мирнинский район. За время проведения гастролей стало очевидным, что зрители очень ждали театр оперы и балета в гости. Артисты же, в особенности певцы, за время пандемии и ограничений концертных мероприятий, весьма соскучились как по театральной сцене, так и по общению со зрителями, поэтому пели как-то по-особенному.

Весь творческий процесс и до, и во время гастролей контролировала хрупкая на вид, но очень волевая на деле руководитель балетной труппы и худрук гастролей, заслуженная артистка России Екатерина Тайшина. Во время Гала-концерта она предстала перед зрителями и как балетмейстер-постановщик, показав свои концертные опусы в современном неоклассическом стиле.

Благодаря огромной поддержке АК «АЛРОСА» и Администрации Мирнинского района в лице главы А.В. Басырова и начальника Управления культуры Е.А. Литвиновой жители Мирнинского района смогли увидеть все великолепие оперного и балетного искусства. Еще весной этого года, побывав в г. Мирном, министр культуры и духовного развития РС (Я) Ю.С. Куприянов заранее обговорил возможность приезда театра оперы и балета на гастроли.

Отдельная благодарность Александру Валинуровичу за то, что он, несмотря на свою занятость, смог найти время и принять у себя и.о. директора театра оперы и балета М.В. Васильеву и руководителя балета Е.Л. Тайшину.

По итогам гастролей мирнинцы снова зовут на гастроли к себе с показом оперных и балетных спектаклей, концертов на гостеприимной сцене Дворца культуры (худрук П. Перелыгина) и других площадках алмазного центра страны.