Триумфальные гастроли оркестра национальных инструментов Театра танца им. Кыыл Уола в Улан-Удэ

27 апреля 2023 г. оркестр национальных инструментов Национального театра танца им. Кыыл Уола отмечает 30-летие со дня основания. К юбилейной дате в течение года оркестр будет широко представлять спектакли, концертные программы, круглые столы, мастер-классы. Первым большим мероприятием явились гастроли оркестра в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ с 16 по 23 марта. Вчера большая группа прилетела в родной Якутск.

Бурятия встретила 16 марта якутский оркестр ярким солнцем, не зря говорят «Солнечная Бурятия», иссиня синим ясным небом, как у артистов Театра «Байкал» в синих национальных костюмах, которые угостили дорогих гостей, провели обряды предков, оказывали почести. В знак уважения подарили синие хадаки директору театра Алексееву А.И., главному дирижеру Петрову Н.П.

В 1988 г. в отделении народных инструментов Восточно-Сибирского государственного института культуры по инициативе начальника отдела кадров Министерства культуры ЯАССР Кузьмина В.Е. была открыта первая якутская оркестровая студия, в которую вошли Анисия Габышева, Марина Слепцова, Афанасий Томский, Егор Федотов, Валерий Ноенохов, Василий Эверстов, Павел Павлов. Позже к ним присоединились другие участники оркестровой студии Валентина Колесова, Сардана Татаринова, Александра Никонова, Зоя Васильева. Здесь в стенах кузницы кадров по культуре и искусству Сибири, они выучились у мастеров своего дела В.В.Китова, Н,Б. Осипова, О.В.Огнева, С.Цхэ, В.А.Михайлова, А.А.Прибылова, В.Мусихина и др. После окончания института они вернулись в Якутск и были приняты артистами только зародившегося оркестра национальных инструментов Национального театра танца, стали его основоположниками, окунулись головой в творческую деятельность.

Гастрольное турне началось с Круглого стола «Роль якутской оркестровой студии в музыкальной культуре Якутии» в Восточно-Сибирском государственном институте культуры. Именно, в Год педагога и наставника в России и к 100-летию образования Республики Бурятия артисты оркестра приехали в родной институт, чтобы выразить свою благодарность и дать дань уважения своим преподавателям. Круглый стол открыл проректор по творческой деятельности В.Г.Столбовский. После приветствия он передал бразды правления заведующей литературной частью В.Н.Черноградской. Среди приглашенных – преподаватели института Михайлов В.А., Огнев О.В., Осипов Б.Н., композитор Прибылов А.А., председатель Союза композиторов Бурятии Санжиева Л.Н, заместитель председателя СТД Бурятии Золотухина Л.Н., главный дирижер Национального оркестра Бурятии Токтонов Ж.Ф., ректор института с 1995 по 2015 гг. – Пшеничкина Р.И,, музыканты Театра «Байкал», преподаватели института, председатель якутского землячества «Сэргэ» в Улан-Удэ Лугинов А.А., земляки и др.

С докладами выступили директор театра Алексеев А.И. – «История создания и творчество Театра танца им. Кыыл Уола», главный дирижер Петров Н.П. – «Оркестр национальных инструментов. История, состав, репертуар», артистка оркестра, музыковед Колесова В.Г. – «История создания и проблемы становления национального оркестра Национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола». Валентина Гаврильевна досконально представила творчество каждого выпускника. Её содержательное выступление было сопровождено трансляцией фото, афиш, программок. С большим удовольствием участники Круглого стола послушали произведения, аранжированные студийцами Ноеноховым В.В., Федотовым Е.В., Петровым Н.П., Томским А.А. С самыми теплыми словами Валентина Гаврильевна вспоминала ярких ушедших музыкантов: Попова А.И. – второго дирижера с 1994 по 2008 гг., Эверстова В.Д. – автора более 30 песен, Татаринову С.Р., Орлова Н.Е. – мастера по изготовлению музыкальных инструментов. Слушатели Круглого стола с интересом послушали презентацию заведующего по изготовлению и реставрации музыкальных инструментов Пахомова П.С. Особо прониклись выступлению оркестра якутских инструментов «Кыл Саха». Этническое звучание кыл кылыһах из конских волос мастера Руслана Габышева вызвал неподдельный интерес. После Круглого стола многие преподаватели и музыканты подходили мастеру, рассматривали все инструменты ансамбля. Пшеничная Р.И. поведала о том, что давно знакома с работниками и деятелями культуры Якутии, отметила высокий уровень оркестра, пожелала сохранить народную музыку, народное творчество, которая должна передаваться в последующие поколения.

Круглый стол прошел слаженно, в теплой обстановке. Конечно, все волновались и преподаватели, и музыканты. Волнительная, историческая встреча в родном институте завершилось общим фотографированием.

В рамках гастролей прошли гала-концерты «Музыка Земли Олонхо» в воинских частях п. Сосновый Бор и на Волочаевской 30. Во второй части оказались более 30 солдат земляков-якутян. Концерты прошли на УРА!!! Военнослужащие прониклись народным искусством древнего народа саха. Самая разнообразная программа воодушевила земляков — обряд благословения, осуохай аксакала Дмитрия Артемьева, танцы народов Якутии и России в исполнении Саины Винокуровой и Николая Петрова, песни, скороговорки и хомус Василены Шариной, выступление звезд оперы Григория Петрова и Екатерины Захаровой, виртуозная игра на баяне солиста Владимира Боярского, архаичная музыка ансамбля якутских музыкантов «Кыл Саха», душевные, лирические и темповые песни Александра Карманова и блестящее выступление оркестра национальных инструментов. Военнослужащий Алексей Лебедев из Усть-Алданского улуса угостил всех солдатской кашей, горячим чаем. Уроженец из с. Хатассы Андрей Белолюбский продемонстрировал на таҥсыре песню «Катюша». Завершилась встреча якутским танцем осуохай, вслед за Дмитрием Артемьевым, держась за руки, образовали единый круг, и повторяя за ним, получили необыкновенный заряд энергии, мощный эмоциональный подъем.

20 марта Колледж искусств им. Петра Чайковского встретил гостей – оркестр национальных инструментов. Гала-концерт «музыка Земли Олонхо» прошел на одном дыхании. Зрители, преподаватели, студенты, земляки с большим удовольствием послушали якутскую музыку, хомус, скороговорки, песни, по достоинству оценили народные танцы, выступление талантливого самородка Руслана Габышева, баяниста-виртуоза Владимира Боярского, стали свидетелями камлания шамана. На сцене объединилось творчество ансамбля якутских инструментов «Кыл Саха» и преподавателей Колледжа искусств Валентины Намдыковой, Эрдэмэ Дымбрылова, Виктории Ринчиновой. Совместное исполнение произведения «Өрөгөй» Николая Петрова и “Жалам Хар” Э.Чойдока привели в восторг зрителей, сопровождались продолжительными аплодисментами. Директор Колледжа искусств Турбянов Б.Б. выразил огромную благодарность за предоставленную возможность услышать живую музыку Якутии, за высокий профессионализм музыкантов. После гала-концерта премьер театра Дмитрий Артемьев пригласил всех на осуохай, на танец единения, дружбы, поклонения солнцу.

Кульминацией гастролей стал 21 марта совместный концерт двух оркестров – оркестра национальных инструментов Театра танца им. Кыыл Уола и Национального оркестра Республики Бурятия в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. Г.Ц.Цыдынжапова.

Первое отделение было посвящено творчеству оркестра национальных инструментов. Гала-концерт открыла сюита части первой «Айыы аймаҕа» трилогии спектакля-олонхо «Бэрт Хара» Н.Петрова. Алгыс (обряд благословения) Дмитрия Артемьева, увертюра к опере «Сыгый Кырынаастыыр» М. Жиркова и Г.Литинского, «Күөрэгэйдиин көрсүһүү” (Встреча с жаворонком) в исполнении Григория Петрова, сцена камлания “Эттэтии” из этнобалета “Бохсуруйуу” (Изгнание злого духа) с шаманом Дмитрием Артемьевым, “Танец священного орла” В.Каца, “Концертная импровизация для хомуса с оркестром” Н.Берестова, импровизация на ох-саа кыл (музыкальный лук) Руслана Габышева, сюита из этнобалета “Оһуор Туос” (Берестяночка) от ансамбля “Кыл Саха”, “Сардаана сибэкким” (Цветок мой сардаана) в исполненни Екатерины Захаровой, “Күрүлэс күргүөм күннэргэ” (В эти вешние дни) в исполнении баяниста-виртуоза Владимира Боярского, “Оленьи скачки” А.Моргусова, “Эвенкийская картинка” и “Танец чабанов” из сюиты “Забайкалье мое” А.Прибылова, сюита из спектакля “Уруу” (Земное родство” А.Самойлова прошли под бурные аплодисменты БРАВО! БРАВО! БРАВО!

Во втором отделении два оркестра представили зрелищные номера. Знаменитую песню “Сахам сирэ барахсан” под сопровождение Национального оркестра Бурятии исполнил Чимит Санжипутов. Зрители чествовали его стоя.

Популярную песню “Шамхандаа” С.Манжигеева в сопровождении оркестра Якутии спел солист оперы Григорий Петров. Зрители хлопали горячими аплодисметами, вызывая несколько раз на БИС!

“Праздник оленеводов” Г.Комракова и сюиту на музыку композиторов в обработке Жамбалын Мэнд-Амара совместный оркестр сыграл так вдохновенно, с такой силой и многогранными красками. В вековой, в 100-летний юбилей республики на главной сцене прошел уникальный концерт двух оркестров братских республик – праздник музыки, праздник высокого искусства, радости и счастья! Все мечты музыкантов сбылись, цели достигнуты, положен крепкий мост между двумя замечательными коллективами. Впереди уже вырисовываются совместные проекты…

Завершились триумфальные гстроли оркестра национальных инструметов Театра танца им. Кыыл Уола. Проделана грандиозная работа в двух оркестрах. Выражаем огромную благодарность министру культуры Республики Бурятия Дагаевой С.Б., директору театра “Байкал”за Бадлаеву Д.Ж. за приглашение, теплый, радушный прием, добрые помыслы! Также выражаем благодарность за поддержку председателя якутского землячества в Улан-Удэ Лугинова А.А. и представителя Комитета солдатских матерей Республики Саха (Якутия) в Бурятии Ильину П.П.

Программа гастролей насыщенная. Совсем не было свободного времени, но артисты успели съездить на экскурсии в святые места: в Иволгинский дацан и на священное озеро Байкал! Добрая память останется в наших сердцах!