Триумф якутян в Симферополе

Якутские стрелки ударно начали спортивный 2022 год на Зимнем турнире по дуплетной стрельбе в Симферополе, сообщает @sportyakutia.ru. Три золота из трех — успех!

Категория А — Айаал Макаров

Категория В — Ариан Аммосов

Категория С — Вадим Аммосов