08.01.2022
10:38
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Спорт

Триумф якутян в Симферополе

Якутские стрелки ударно начали спортивный 2022 год на Зимнем турнире по дуплетной стрельбе в Симферополе, сообщает @sportyakutia.ru. Три золота из трех — успех!

Категория А — Айаал Макаров
Категория В — Ариан Аммосов
Категория С — Вадим Аммосов

Фото: sportyakutia.ru
Источник: sportyakutia.ru
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