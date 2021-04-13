13.04.2021
11:47
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Спорт
Триумф якутян на Всероссийском турнире
Спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали
В Челябинске в минувшие выходные состоялся традиционный Всероссийский мастерский турнир по вольной борьбе памяти Героя Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. В соревнованиях отличились борцы из Якутии.
Чемпионом турнира в весовой категории до 57 кг стал Дмитрий Илларионов, еще одно золото взял в весе до 61 кг Дьулус Федотов. Оба воспитанники Регионального центра спортивной подготовки в Чурапче. Вторым призером в весе до 57 кг стал Любомир Ашеин. Бронзовые награды выиграли Егор Друзьянов (65 кг) и Константин Капрынов (70 кг).
Кроме того, по итогам соревнований Дмитрий Илларионов выполнил норматив Мастера спорта России по вольной борьбе.
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