Триумф якутского детского издательства в Нижнем Новгороде
«Волшебное слово»: Детское издательство одержало триумф в Нижнем Новгороде!
Детское издательство «Кэскил» им Н. Е. Мординова – Амма Аччыгыйа стало победителем в трёх номинациях VII Всероссийского конкурса детских СМИ «Волшебное слово».
Награждение проходило при поддержке Союза предприятий печатной индустрии «ГИПП» и Минцифры России в Нижнем Новгороде. «Кэскил» представляла директор детского издательства Ольга Ивановна Семёнова.
Итоги:
Газета «Кэскил» – победитель в номинации «Лучшая газета для среднего школьного возраста»;
Журнал «Кэскил» – победитель в специальной номинации «За преданность делу»;
Газета «Колокольчик+» – победитель в специальной номинации «За преданность делу»;
Детское издательство «Кэскил» – номинант за популяризацию родного края.
Алексей Капнинский (Капыч) – влиятельная фигура в российском детском издательстве. Его иллюстрации выходили в «РОСМЭН», «Дрофа+», «АСТ» и т.д. И вот как Алексей оценил работу наших дизайнеров:
«У якутских журналов неповторимая вёрстка и уникальные иллюстрации!»
Приглашённая публика с интересом листала нашу газету и журналы. А признание судий является результатом многолетнего, самозабвенного труда всего коллектива детского издательства!
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