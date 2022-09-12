Триумф якутского детского издательства в Нижнем Новгороде

«Волшебное слово»: Детское издательство одержало триумф в Нижнем Новгороде!

Детское издательство «Кэскил» им Н. Е. Мординова – Амма Аччыгыйа стало победителем в трёх номинациях VII Всероссийского конкурса детских СМИ «Волшебное слово».

Награждение проходило при поддержке Союза предприятий печатной индустрии «ГИПП» и Минцифры России в Нижнем Новгороде. «Кэскил» представляла директор детского издательства Ольга Ивановна Семёнова.

Итоги:



Газета «Кэскил» – победитель в номинации «Лучшая газета для среднего школьного возраста»;

Журнал «Кэскил» – победитель в специальной номинации «За преданность делу»;

Газета «Колокольчик+» – победитель в специальной номинации «За преданность делу»;

Детское издательство «Кэскил» – номинант за популяризацию родного края.

Алексей Капнинский (Капыч) – влиятельная фигура в российском детском издательстве. Его иллюстрации выходили в «РОСМЭН», «Дрофа+», «АСТ» и т.д. И вот как Алексей оценил работу наших дизайнеров:

Алексей Капнинский (Капыч)

«У якутских журналов неповторимая вёрстка и уникальные иллюстрации!»

Приглашённая публика с интересом листала нашу газету и журналы. А признание судий является результатом многолетнего, самозабвенного труда всего коллектива детского издательства!