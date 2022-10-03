Триумф якутских легкоатлетов на ультрамарафоне России!

Об этом сообщил в ВКонтакте Анатолий КЫРДЖАГАСОВ, председатель Федерации легкой атлетики Якутии, генеральный директор АО «Водоканал».

— Сегодня стал счастливым свидетелем ТРИУМФА якутской легкой атлетики! На чемпионате России по ультрамарафону на 100 км у женщин Надежда БУТ заняла 1-ое место с результатом 7 часов 25 минут, а Изабелла БОРИСОВА заняла 3-е место (7 часов 41 минута).

У мужчин наши ребята заняли 4-ое, 5-ое и 9-ое места. Это Александр МОЕДО с результатом 6 часов 52 минуты, Василий ЛУКИН и Альберт ВАРЛАМОВ. Причём, Надежда Бут выполнила норматив МСМК, а Александр Моедо — Мастера Спорта РФ и Василий Лукин — КМС.

В итоге, команда Республики Саха (Якутия) уверенно заняла командное 1-ое место.

Мы теперь знаем куда расти и в дальнейшем будем продвигаться еще увереннее и займем место фаворита на марафонские и ультрамарафонские дистанции, которые были утрачены в начале 2000-х годов!

Вперед, Республика Саха!💫💫💫

П.с. Чтобы накормить наших бегунов я сегодня пробежал туда сюда почти 19 км😅😊