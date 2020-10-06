Триумф якутских библиографов во Всероссийском конкурсе

Библиографический справочник «Писатели Якутии» – составитель библиограф Национальной библиотеки Якутии Валентина Николаевна ПАВЛОВА – победил в I Всероссийском конкурсе краеведческих изданий библиотек «Авторский знак»! По достоинству оценены на Всероссийском уровне и другие издания Национальной библиотеки Якутии.

Об этом стало известно сегодня, 6 октября, в прямом эфире XXI Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». В конкурсе, проводимом Российской библиотечной ассоциацией и Российской Национальной библиотекой, поступили 242 заявки из 65 регионов России!

Библиографический справочник «Писатели Якутии» занял первое место в номинации «Научно-справочные издания». Отрадно, что второе место в этой номинации также принадлежит библиотекарям и библиографам Усть-Алданской ЦБС, которые представили для участия в конкурсе справочник «Сельское хозяйство Усть-Алданского улуса: история и современность».

Впервые в истории нашего региона сотрудники Национальной библиотеки Якутии выиграли сразу несколько призовых мест. Издание «Эхо арктической одиссеи: к 100-летию Ильи Самуиловича Гурвича» (составители В. А. НЕУСТРОЕВА, Е. Н. РОМАНОВА и Л. Б. СТЕПАНОВА, ответственные за выпуск С. В. МАКСИМОВА и Н. И. ПОПОВА) занял второе место в номинации «Просветительские (популярные) издания», третье издание «Театр оперы и балета. Том 2. Библиография» (редактор Л. И. КОНДАКОВА, ответственный составитель С.В. СКРЯБИНА, научный консультант С. В. МАКСИМОВА) заняло второе место в номинации «Краеведческие библиографические указатели».

Все работы главной библиотеки региона, вошедшие в шорт-лист, но не занявшие места, отмечены членами жюри и получат сертификаты: четвертый том собрания сочинений М. Н. Жиркова «Сыгый Кырынаастыыр: опера в 4-х действиях: клавир» и сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Эхо арктической одиссеи: судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов».

Поздравляем якутских библиографов с успехом, оцененном на самом высоком профессиональном уровне!