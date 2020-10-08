Триумф якутских библиографов продолжается

Сегодня, 8 октября, в рамках XXI Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор» — 2020 состоялось награждение победителей Конкурса на соискание Премии имени Матвеевых.

Среди победителей — биобиблиографический справочник «Писатели Якутии» вышедший в печать в этом году в издательстве «Бичик», составленный известным библиографом, сотрудником Национальной библиотеки Якутии Валентиной Павловой при поддержке Ассоциации писателей республики.

Национальной библиотеке Республики Саха (Якутии) вручили диплом лауреата Конкурса в номинации «Лучший просветительский проект библиотеки».

Ранее мы сообщали, что специалисты главной библиотеки выиграли сразу несколько призовых мест во Всероссийском конкурсе краеведческих изданий библиотек «Авторский знак».

Справка:

Конкурс на соискание Премии имени Матвеевых основан в 2015 году к 150-летию со дня рождения Николая Петровича Матвеева – автора первой хроники Владивостока (книга «Краткий исторический очерк Владивостока» издана в 1910 году), журналиста, издателя, общественного деятеля и основателя династии, которую по праву можно считать уникальной. Многие из потомков Николая Матвеева продолжили его дело и внесли немалый литературный, исторический, журналистский и библиографический вклад в развитие Дальнего Востока и ближнего зарубежья. Среди них историк-краевед Николай Матвеев-Бодрый, поэт Венедикт Март и поэтесса-бард Новелла Матвеев, Иван Елагин – поэт русского зарубежья, библиограф и историк-востоковед Зотик Матвеев. Премия учреждена в честь всей, удивительно творческой, династии Матвеевых, сообщили ИА DEITA.RU в Приморской краевой библиотеке имени А. М. Горького.