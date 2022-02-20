«Триумф» снял напряжение

Открытый 27 января на базе ЦСП «Триумф» амбулаторный центр для пациентов с признаками ОРВИ позволил разгрузить работу поликлиник города Якутска.

С начала работы врачи центра приняли около 16 тысяч человек. Проведено 18 тысяч ИХА тестирований на ковид, и у 34% обратившихся подтвердились результаты. Также оформлено более 2 тысяч листков нетрудоспособности. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщил глава Республики Айсен НИКОЛАЕВ.

«Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех медиков, которые сейчас борются с ковидом, за самоотверженный труд в непростых условиях пандемии. Организация работы в «Триумфе», на мой взгляд, сыграла большую роль. С 21 февраля здание ЦСП «Триумф» начнет работу в спортивном режиме. При этом спортивные соревнования мы сейчас вынуждены проводить без зрителей», — сказал глава региона во время прямого эфира в социальных сетях.

В «Триумфе» проводились экспресс ИХА-тесты, осмотры врачей, выдача бесплатных лекарственных средств для амбулаторного лечения. Также жители на месте имели возможность оформить больничные листы. Минздравом региона для обслуживания населения было привлечено 175 медицинских работников из городских и республиканских медицинских учреждений, которые прошли подготовку по ведению больных с новой коронавирусной инфекцией и острыми респираторными инфекциями.

После закрытия данного центра, населению в дальнейшем необходимо обращаться в поликлиники по месту жительства.