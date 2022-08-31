Триумф сборной республики на командном ЧМ по шашкам

Пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали завоевали якутские шашисты на командном чемпионате мира

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С 25 по 30 августа в пос. Кранево (Болгария) состоялся командный чемпионат мира по шашкам-64. Соревнования проводятся под эгидой Международной федерации шашек (IDF) среди мужских и женских команд в двух дисциплинах: классической и молниеносной игре. Якутские спортсмены приняли участие в чемпионате в составе сборной России и выиграли пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

В блице (молниеносная игра) мужская сборная России завоевала право взойти на высшую ступень пьедестала почёта. Свои баллы команде принесли гроссмейстеры Гаврил Колесов и Николай Гуляев. Серебряные медали достались Беларуси, на третьем почетном месте сборная Замбии. Среди женских команд наши шашистки заняли второе место, уступив белорусским спортсменкам. Бронза у сборной Казахстана. В составе отечественной команды выступала Дайаана Кондратьева.

В быстрой программе (рапид) мужская и женская сборные выиграли бронзовые награды. Честь команд защищали Гаврил Колесов и Тунаара Федорова. Среди юниоров победа досталась представительнице якутской школы шашек Сандааре Апросимовой. Третье место у Дайааны Кондратьевой.

29 августа в классической программе мужская команда России вновь была на высоте. Показать блестящий результат сборной помогли Гаврил Колесов и Николай Стручков. Сандаара Апросимова в составе женской сборной стала обладательницей серебряной награды.