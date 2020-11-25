Триумф Республиканской библиотеки для слепых

Библиотека стала четырёхкратным призером XI всероссийского конкурса «И помнит мир спасённый…»

19 ноября 2020 г. в рамках международной научно-практической конференции «Российская государственная библиотека для слепых: 100-летие эпохи доступного чтения» объявлены победители XI всероссийского конкурса на лучшее издание для слепых и слабовидящих «И помнит мир спасённый…», посвященного 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые Республиканская библиотека для слепых стала дипломантом V Всероссийского конкурса в 2007 году в номинации «Лучшее тифлобиблиографическое пособие» за выпуск биобиблиографического указателя «Поэт, педагог Иван Горный. К 70-летию со дня рождения», дальше последовали победы в разных номинациях в 2009, 2013, 2015, 2018, 2019 годах.

В 2020 году профессиональная деятельность ГКУ РС(Я) «РБС» впервые получила признание сразу в нескольких номинациях. В состав жюри конкурса вошли: Кочетков Ю.И., председатель жюри, главный редактор журнала «Школьный вестник», Бакейкин С.Д., исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, заместитель председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», кандидат педагогических наук, Ваньшин С.Н., генеральный директор Негосударственного учреждения «Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала общероссийской общественной организации инвалидов – Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых «Реакомп», кандидат педагогических наук, Зарубина И.Н., главный редактор звукового журнала «Диалог» ИПТК «Логосвос», кандидат педагогических наук, Панина Е.М., начальник редакционно-издательского отдела ИПТК «Логосвос», кандидат педагогических наук, Шведова Е.Г., начальник лаборатории рельефно-графических пособий ИПТК «Логосвос», кандидат педагогических наук, Пестерева О.И., старший технический редактор ИПТК «Логосвос», кандидат педагогических наук, Денищенко Н.Г., начальник отдела библиотек Департамента науки и образования Министерства культуры РФ.

В номинации «Лучшее краеведческое издание по тематике конкурса»дипломом 3 степени была награждена книга рельефно-точечным шрифтом Брайля с рельефно-графическими иллюстрациями «Егор Чэрин» Тимофея Сметанина – веселый рассказ о приключениях смелого, находчивого, никогда неунывающего солдата.

Многоформатное издание на двух языках «Саллаат оҕото Чооруона / Чоруона, сын солдата» была удостоена дипломом 3 степени в номинации «Лучшее издание на национальном языке по тематике конкурса». Издание включает в себя все форматы, доступные незрячему и слабовидящему человеку: рельефно-точечный шрифт Брайля, укрупненный шрифт, рельефно-графические иллюстрации, «говорящая» книга, тактильная обложка (3D-макет, кукла Чоруона), которая разработана с ориентацией на понимание окружающего мира незрячего человека, который исследуя предмет по контуру, создает целостный образ. Рассказ И.Г. Иванова-Уйбаан Нуолур для детей младшего школьного возраста впервые был переведен на русский язык сотрудником библиотеки. Произведение с открытой концовкой: перемещает читателя в годы Великой Отечественной войны, заставляет задуматься о прошлом, настоящем и будущем, о жизни и смерти, о мире и войне, а также помнить о великих жертвах и подвигах предков.

Вдвойне радостным событием явилось то, что впервые в истории ГКУ РС(Я) «РБС» отмечена методическая деятельность учреждения. Диплом 3 степени в номинации «Лучшая методическая работа, направленная на привлечение молодого поколения к изучению истории Великой Отечественной войны» получил сборник произведений молодых талантов «Вдохновения полет небесный». Данный сборник был основан в 2018 году в рамках реализации Целевой программы поддержки детского и молодежного чтения «Молодое поколение» (2018-2022 гг.). Сборник направлен на выявление и поощрение талантливых детей и молодежи с ограниченными возможностями зрения, развитие творческих литературных способностей подрастающего поколения и создание среды для творческого общения. Из года в год количество молодых авторов, желающих попасть в сборник растет, и мы рады отметить, что талант ребят, собственный неподражаемый стиль меняются только в лучшую сторону, как и их осознанность в выборе жанра.

Еще одним триумфом в копилке РБС стала Номинация «Лучший тифлокомментарий к изобразительным и видеоматериалам по тематике конкурса», в которой почетное 3 место занял художественный фильм с тифлокомментированием «Снайпер саха». Данная работа появилась благодаря сотрудничеству с кинокомпанией «Сахафильм». Как итог, кинокартина якутского режиссера Никиты Аржакова стала первым фильмом в Республике Саха (Якутия) с профессиональными автоматизированными тифлокомментариями. Надо сказать, что возможности РБС с появлением в штате профессионального тифлокомментатора высшей категории существенно расширились: разработан проект городского масштаба по продвижению данной услуги в сферу культуры «Тифлокомментирование», в рамках которого в начале года был проведен круглый стол с участием учреждений культуры и сопредельных организаций.

Подводя итоги, отметим, что победа четырех из шести представленных на конкурс изданий РБС является огромным успехом и настоящим триумфом сплоченной работы творческой команды РБС! Организаторы в этом году отмечают небывалую конкуренцию среди организаций-участников, что неудивительно – к Году памяти и славы российские библиотеки провели колоссальную работу, множество мероприятий, выпустили огромное количество адаптированных изданий. И, конечно, тема конкурса «И помнит мир спасённый…» во много раз приумножает нашу радость от победы. В каждое издание было вложено много труда и частичка нашей души, и их признание у коллег и читателей дает нам веру, что мы движемся в правильном направлении.