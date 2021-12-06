Триумф на первенстве мира! Дети Якутии завоевали 10 медалей!

В городе Склярска Поремба (Польша) накануне завершилось первенство мира по стоклеточным шашкам среди юношей и девушек. Мировое первенство проходило в классической и молниеносной программах по четырем возрастным группам: до 10, 13, 16, 19 лет.

Сборная команда Республики Саха (Якутия) завоевала десять медалей, из них пять золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль.

Итоги классической программы:

Девочки до 10 лет

1 место — Прокопьева Айыына, РШШЦ, тренер Гуляев Н.Г.

Девочки до 13 лет

1 место — Алексеева Дайаана, ДДТ, тренер Павлов И.О.

Мальчики до 13 лет

2 место — Егоров Айсен, ДЮСШ Хангаласского улуса, тренер Соломонов А.С.

Девушки до 16 лет

1 место — Федорова Тунаара, РШШЦ, тренер Гуляев Н.Г.

Итоги молниеносной программы:

Девочки до 10 лет

1 место — Прокопьева Айыына, РШШЦ, тренер Гуляев Н.Г.

Девочки до 13 лет

2 место — Алексеева Дайаана, ДДТ, тренер Павлов И.О.

Мальчики до 13 лет

2 место — Егоров Айсен, ДЮСШ Хангаласского улуса, тренер Соломонов А.С.

Девушки до 16 лет

2 место — Федорова Тунаара, РШШЦ, тренер Гуляев Н.Г.

Юноши до 16 лет

3 место — Большаков Алёша, ДДТ, тренер Павлов И.О.

Девушки до 19 лет

1 место Большакова Алена, РССШ с. Нам, тренер Варламов В.П.