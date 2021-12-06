Триумф на первенстве мира! Дети Якутии завоевали 10 медалей!
В городе Склярска Поремба (Польша) накануне завершилось первенство мира по стоклеточным шашкам среди юношей и девушек. Мировое первенство проходило в классической и молниеносной программах по четырем возрастным группам: до 10, 13, 16, 19 лет.
Сборная команда Республики Саха (Якутия) завоевала десять медалей, из них пять золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль.
Итоги классической программы:
Девочки до 10 лет
1 место — Прокопьева Айыына, РШШЦ, тренер Гуляев Н.Г.
Девочки до 13 лет
1 место — Алексеева Дайаана, ДДТ, тренер Павлов И.О.
Мальчики до 13 лет
2 место — Егоров Айсен, ДЮСШ Хангаласского улуса, тренер Соломонов А.С.
Девушки до 16 лет
1 место — Федорова Тунаара, РШШЦ, тренер Гуляев Н.Г.
Итоги молниеносной программы:
Девочки до 10 лет
1 место — Прокопьева Айыына, РШШЦ, тренер Гуляев Н.Г.
Девочки до 13 лет
2 место — Алексеева Дайаана, ДДТ, тренер Павлов И.О.
Мальчики до 13 лет
2 место — Егоров Айсен, ДЮСШ Хангаласского улуса, тренер Соломонов А.С.
Девушки до 16 лет
2 место — Федорова Тунаара, РШШЦ, тренер Гуляев Н.Г.
Юноши до 16 лет
3 место — Большаков Алёша, ДДТ, тренер Павлов И.О.
Девушки до 19 лет
1 место Большакова Алена, РССШ с. Нам, тренер Варламов В.П.
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