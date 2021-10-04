Триумф мадьынов на чемпионате России

3 октября в Калуге завершился чемпионат страны по мас-рестлингу. В главных стартах года принимали участие 126 мадьынов из 23 регионов. По итогам чемпионата победители получают возможность попасть в сборную команду России.

Абсолютное лидерство на соревнованиях традиционно доказали якутские спортсмены. Всего приняли участие 47 якутян, которые завоевали 38 медалей разных достоинств: 12 золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых.

Золотые медали в копилку своей команде принесли амгинки Норайаана Трофимова (65 кг) и Татьяна Баишева (85+), сообщает . Девушки еще раз доказали свое лидерство в национальном виде спорта, сообщает @amga_adm_official.

Впереди финальный этап Кубка мира.