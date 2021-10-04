04.10.2021
13:10
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Спорт
Триумф мадьынов на чемпионате России
3 октября в Калуге завершился чемпионат страны по мас-рестлингу. В главных стартах года принимали участие 126 мадьынов из 23 регионов. По итогам чемпионата победители получают возможность попасть в сборную команду России.
Абсолютное лидерство на соревнованиях традиционно доказали якутские спортсмены. Всего приняли участие 47 якутян, которые завоевали 38 медалей разных достоинств: 12 золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых.
Золотые медали в копилку своей команде принесли амгинки Норайаана Трофимова (65 кг) и Татьяна Баишева (85+), сообщает . Девушки еще раз доказали свое лидерство в национальном виде спорта, сообщает @amga_adm_official.
Впереди финальный этап Кубка мира.
Фото: https://www.instagram.com/amga_adm_official/
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