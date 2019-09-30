Триумф хористов Якутии

Якутские хоровые коллективы стали победителями Всероссийского фестиваля Дальневосточного федерального округа.

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29 сентября в г.Хабаровске состоялся окружной этап Всероссийского хорового фестиваля, в котором приняли участие 14 хоровых коллективов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Окружные этапы проводятся по результатам региональных этапов во всех федеральных округах России. Республика Саха (Якутия) была представлена 3 коллективами: Майинским и Тюнгюлюнским хорами, студенческим мужским хором Якутского педагогического колледжа им. С.Ф.Гоголева, которые были отобраны компетентным жюри под председательством заслуженного деятеля искусств России, профессора Константина Якобсона в марте этого года.

Целью фестиваля является популяризация хорового пения как доступного вида музыкального искусства, повышение исполнительского мастерства региональных коллективов, обмен творческим опытом, расширение репертуара, поддержка преемственности, традиций отечественного хорового искусства, расширение межнационального и межрегионального сотрудничества.

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По Положению окружного этапа в своей конкурсной программе коллективы должны были представить разноплановые произведения, в том числе, например, «а капелла», т.е. без музыкального сопровождения. Это наиболее сложный вид хорового пения, которое особенно ярко демонстрирует чистоту и правильность исполнения и умение держать звуковысотный строй. Обязательным было также включение произведения П.И. Чайковского, приуроченное к проводившемуся в июне в Москве Международному конкурсу имени П.И. Чайковского. Творчество композитора стало мировым брендом русского музыкального искусства.

Отрадно, что все коллективы, заявленные от РС (Я) были удостоены звания дипломантов и лауреатов. Так, звания лауреата III премии был удостоен Тюнгюлюнский хоровой коллектив под руководством заслуженного работника культуры РС (Я) Галины Варламовой. Звания дипломантов были удостоены Майинский народный хор под управлением заслуженного работника культуры РС (Я) Нины Васильевой и студенческий мужской хор ЯПК им. С.Ф. Гоголева под руководством заслуженного работника образования РС (Я) Владимира Жиркова и заслуженного учителя РС (Я) Альбины Пилецкой.

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Жюри конкурса под председательством заслуженного работника культуры РФ Е.А. Петуховой особо отметило якутские коллективы, то, что с каждым годом повышается уровень исполнительского мастерства коллективов, приезжающих на конкурс из Якутии, подчеркнуло развитие традиций мужского хорового пения, энтузиазм и красоту концертных костюмов в национальном стиле. Все наши коллективы выступили очень достойно. Мы от всей души поздравляем наших победителей и желаем им дальнейших творческих успехов!