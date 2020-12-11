Триумф флейтисток Филармонии Якутии

Квартет флейт Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) им. Г. М. Кривошапко, в составе Лены Дедюкиной, Виктории Местниковой, Ульяны Другиной и Анастасии Слепцовой, стал лауреатом первой премии XI Международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток 2020».

Международный конкурс молодых музыкантов-исполнителей проводится на базе Дальневосточного государственного института искусств один раз в два года при поддержке Министерства культуры РФ, газеты «Музыкальное обозрение», Ассоциации музыкальных конкурсов России, Администрации Приморского края, Администрации Владивостока.

Уникальное художественное соревнование проводилось в дистанционном формате, по всем исполнительским специальностям, сольному пению и хоровому дирижированию. В мероприятии приняли участие представители всех ступеней музыкального образования: от школьников до профессиональных музыкантов.