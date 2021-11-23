Три зоны развития Якутии

Эксперты ФАНУ «Востокгосплан» сравнили показатели экономического и социального развития муниципальных образований Республики Саха (Якутия), оценив доходы экономики, экономическую активность, состояние экономической среды, динамику численности населения муниципальных образований и другие аспекты.

Оценка проводилась в соответствии с государственным заданием, утвержденным Минвостокразвития России, в рамках научно-исследовательской работы «Исследование проблем и возможностей преодоления локальной депрессивности (на примере Дальневосточного макрорегиона)».

«По итогам проведенной работы мы разделили все муниципальные образования Республики Саха (Якутия) по совокупности параметров на три цветовые группы (зоны развития): «зеленая зона» – лидирующие территории (точки роста); «желтая зона» – территории с наличием проблем развития; «красная зона» – отстающие территории, в которых отмечаются признаки депрессивности», – сообщили аналитики.

По их данным, среднегодовая численность населения Республики Саха (Якутия) – 965,5 тыс. чел. (0,7% от численности населения РФ).

«Проведенное исследование показало, что чуть более половины населения региона (51,2%) проживает в «зеленой» зоне, в которую входит всего 3 муниципальных района, а также города Якутск и Жатай. При этом в «красную зону» входят 19 муниципальных районов, где проживает 28,8% населения. 20% населения сосредоточено в 11 муниципальных районах «желтой зоны», – пояснили эксперты.

Кроме того, аналитики ФАНУ «Востокгосплан» вычислили интегральный показатель социального неблагополучия в республике, который составил 0,944 (РФ – 0,419), в «зеленой зоне» показатель составил 0,843 (в городах Якутск + Жатай – 0,804), в «красной зоне» он достиг значения 1,079.

Инвестиции в основной капитал Якутии в расчете на душу населения составили в 2019 году 407,6 тыс. руб. (РФ – 100,3). Более 80% инвестиций в основной капитал от общих показателей Республики Саха (Якутия) приходится на территории «зеленой зоны», основной вклад из которых внес Ленский район (более 53% от общего объема инвестиций в республике).

Так, субъекты «зеленой зоны» формируют почти половину налоговых и неналоговых доходов региона и занимают 68% по показателю общего ввода жилых домов. Территория стала лидером благодаря более развитой инфраструктуре и сырьевой направленности экономики.

«На основе проведенной оценки, – заключают аналитики, – можно предлагать использовать дифференцированные меры государственной политики для стимулирования развития отдельных территорий:

– для «зеленой зоны» – создание общих условий, стимулирующих рост экономики;

– для «желтой зоны» – поддержка в решении проблем развития, активизация эндогенных ресурсов территории и преодоление стагнации – преодоление рисков депрессивности;

– для «красной зоны» – внешняя помощь в формате проектов развития для активации имеющегося потенциала (при его наличии), оптимизация системы расселения, меры поддержки населения».