Три жительницы Нюрбы поддались ажиотажу

Вчера в полицию обратились трое жительниц города Нюрба, которые попались на уловки мошенников при покупке товаров в онлайн-магазине modator_13.1.

Увидев привлекающую рекламу товаров, женщины связались с онлайн магазином и написали в директ. Узнав от продавцов, что у них идет скидка и ликвидация товаров «все по 500 рублей» с условием полной предоплаты, потерпевшие решили приобрести товары.

Одна жительница в ходе переписки узнала, что магазин находится в г. Курске и товары доставляются через почту России, выбрала вещи на сумму 8500 рублей и перечислила деньги на указанный номер счета.

Вторая жительница так же увидела рекламу данного магазина и подписалась на страницу. В тот же день заказала для себя личные вещи на общую сумму 16000 рублей. Через мобильное приложение банка перечислила средства на указанный номер карты. Затем она посоветовала данный магазин своей сестре и рассказала о скидках на одежду и обувь, а та связалась с данным магазином и для удобства переписки попросила абонентский номер.

Далее через приложение WhatsApp аферисты отправили ей реквизиты для оплаты. Она выбрала для себя и детей товары на сумму 11500 рублей и перевела их по мобильному банку.

Абонентский номер, с которого мошенники выходили на связь зарегистрирован в Республики Адыгея.

Полиция призывает внимательно относиться к онлайн-покупкам. Будьте внимательны при выборе магазина, не переходите по сомнительным ссылкам, оплачивайте заказ только при получении. Всегда проверяйте информацию, изучайте отзывы и покупайте безопасно!