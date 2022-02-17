Три якутских борца выйдут в первый день международного турнира в Болгарии

17 февраля в городе Велико Тырново стартует 59-й международный турнир «Дан Колов и Никола Петров» по трем стилям борьбы — сообщает Sportyakutia.ru

В первый день соревнований на ковер выйдут борцы вольного стиля весовых категорий до 61, 70, 79 и 92 кг.

В весовой категории до 61 кг два якутских легионера – Георгий Окороков (Австралия) и Андрей Бекренев (Белоруссия). В категории до 79 кг представлен Герман Устинов (Россия).

В категории до 61 кг в борьбу за медали поборются 20 спортсменов. Георгий Окороков пропускает квалификацию и начнет турнир со стадии 1/8 финала. В первом круге он встретится с победителем пары Гэйб Таунсвел (США) и Интигам Вализада (Азербайджан). Чемпиону Белоруссии Андрею Бекреневу будет противостоять соперник из Грузии Георгий Гониашвили.

В категории до 79 кг чемпион Якутии-2022 Герман Устинов в первом круге встретится с австрийцем Марчи Симоном. Схватка пройдет в 1/8 финала.

18 февраля на ковер выйдут борцы весовых категорий до 57, 65, 74, 86 и 125 кг.

Трансляция в YouTube будет доступна на канале Федерации борьбы Болгарии.