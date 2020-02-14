Три якутских борца выйдут на ковер чемпионата Европы

Сегодня в Италии стартует первый день чемпионата Европы по вольной борьбе. Якутские борцы будут защищать в Риме честь сборных Беларуси, Македонии и Румынии.

В четверг в столице Италии состоялась жеребьевка спортсменов. В категории до 61 кг, где будут выступать медалист молодежного чемпионата мира Николай ОХЛОПКОВ (Румыния) и бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Европы Владимир ЕГОРОВ (Македония), оба борца проведут первые схватки с лидерами соревнований.

Соперником Николая Охлопкова станет действующий чемпион мира из Грузии Бека ЛОМТАДЗЕ. А Владимиру Егорову будет противостоять чемпион Европы прошлого года Арсен АРУТЮНЯН из Армении. В категории до 65 кг победителю международного турнира «Иван Ярыгин» в Красноярске Ньургуну СКРЯБИНУ предстоит проверить бронзового призера молодежного чемпионата мира Максима САКУЛЦАНА из Молдовы.

Если Скрябин сможет пройти в следующий круг соревнований, то в четвертьфинале он может сойтись с бронзовым призером чемпионата мираИсмаилом МУСУКАЕВЫМ (Венгрия). Легионеру сборной Венгрии, в свою очередь, предстоит побороться в первой схватке с победителем первенства мира среди юниоров из Турции Салахаттином КИЛИЧСАЛЛАЯНОМ. Состязания вольников категорий до 61 и 65 кг пройдут 14-15 февраля.

Весовая категория 65 кг (21 участник):

Никлас Дорн (Германия) — Габриэль Янатш (Австрия)

Джордж Рамм (Великобритания) — Кшиштоф Бьенковски (Польша)

Давид Хабат (Словения) — Володя Франгулян (Армения)

Хуан Пабло Гонсалес (Испания) — Стефан Иванов (Болгария)

Эрик Арушанян (Украина) — Фотиос Пападакис (Греция)

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1/8:

Maксим Сакулцан (Молдова) — Ньургун Скрябин (Беларусь)

Селахаттин Киличсаллаян (Турция) — Исмаил Мусукаев (Венгрия)

Aбдельлатиф Мансур (Италия) — Георге Букур (Румыния)

Aли Рахимзадэ (Азербайджан) — Владимир Хинчегашвили (Грузия)

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Курбан Шираев (Россия) — Maрван Йецца (Франция)

Maлик Амин (Сан-Марино) —

Весовая категория 61 кг (14 участников)

Бека Ломтадзе (Грузия) — Николай Охлопков (Румыния)

Леонид Колесник (Молдова) — Владислав Койко (Беларусь)

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Иван Билейчук (Украина) — Aнвар Сувинитти (Эстония)

Владимир Егоров (Македония) — Aрсен Арутюнян (Армения)

Aлександр Богомоев (Россия) — Георгиос Пилидис (Греция)

Владимир Дубов (Болгария) — Виктор Лизен (Германия)

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1/4:

Хамза Аладжа (Турция) — Интигам Велизадэ (Азербайджан)