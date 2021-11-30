30.11.2021
11:58
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Спорт
Три якутских борца вошли в рейтинг UWW-2021
Легионеры, выступающие за команды Белоруссии, Польши и Кыргызстана попали в рейтинг лучших борцов мира по версии Объединенного мира борьбы по итогам 2021 года, сообщает Спорт Якутии.
Бронзовый призер чемпионата мира, победитель турниров Гран-при «Иван Ярыгин», «Александр Медведь» Арыйаан Тютрин (Белоруссия) в весовой категории до 57 кг расположился на 7-й строчке мирового рейтинга.
Бронзовый призер чемпионата Европы Эдуард Григорьев (Польша) в весовой категории до 61 кг занял 15-е место.
Участник Олимпийских игр в Токио, серебряный призер чемпионата Азии в тяжелой весовой категории до 125 кг Айаал Лазарев (Кыргызстан) расположился на 16-й строчке мировой классификации.
Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru
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