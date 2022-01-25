Три якутских борца не полетят на именитый турнир — и все из-него!🦠

Как сообщает @sportyakutia.ru член сборной Республики Саха (Якутия) Алексей Копылов предварительно сдал положительный тест на COVID-19🦠. Спортсмен скорее всего пропустит Международный турнир Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске. Алексей планировал бороться в весовой категории до 57 кг. Сборная команда Якутии должна была вылететь в Красноярск сегодня в 05:00ч., но из-за задержки рейса вылет запланирован на 19.00 ч. вечера ✈️

XXXIII международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин» состоится в Красноярске с 27 по 30 января. Ожидается участие более 300 сильнейших спортсменов со всего мира. На сегодняшний день свое участие подтвердили 13 стран: Россия, Азербайджан, Албания, Беларусь, Болгария, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, США, Таджикистан, Турция.

Позже стало @sportyakutia.ru известно, что еще два борца Арыйаан Тютрин, Тимур Николаев по той же причине пропустят ярыгинский турнир. Пожелаем нашим борцам скорейшего выздоровления🙏🏼