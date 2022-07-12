Три якутских боксёра вошли в список участников I Всероссийской спартакиады

Известные якутские боксёры Василий Егоров, Евгений Мартынов и Валерий-Талбан Егоров вошли в состав участников I Всероссийской спартакиады между регионами среди сильнейших спортсменов. Крупное соревнование по летним видам спорта пройдёт с 10 августа по 2 октября, сообщает ЯСИА.

Состав огласили в бюро тренерского совета сборной России. Все три якутских боксёра будут представлены от различных регионов. Так, вице-чемпион мира Василий Егоров представит Москву, призёр чемпионата России Евгений Мартынов заявлен от Санкт-Петербурга, а финалист Кубка мира среди нефтяных стран Валерий-Талбан Егоров находится в резерве и может выйти на ринг за свою родную Якутию.

На соревнования отобраны лишь сильнейшие спортсмены России по усмотрению тренерского штаба. Отметим, что все три боксёра из Якутии представлены в весовой категории до 51 кг. Всего в основном составе по восемь спортсменов из разных регионов, а также сформирован резерв, в случае если кто-либо из основы не сможет выступить. Как раз среди них и Валерий-Талбан Егоров.

Спартакиада является долгосрочным проектом — продлится два месяца. Места проведения соревнований по каждому виду спорта определяет министерство спорта страны. Всего будут разыграны медали по 40 видам спорта.