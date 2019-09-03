Три якутских боксера выступят на чемпионате Москвы

Борис СИДОРОВ, Николай МАТВЕЕВ и Михаил ВАРЛАМОВ оспорят путевки на чемпионат России.

Со 2 по 7 сентября в спорткомплексе «Чертаново» стартовал очередной чемпионат города Москва. Боксерский турнир считается одним из значимых событий московского бокса и является одним из этапов отбора спортсменов для участия в чемпионате России. В турнире ожидается участие более 250 боксеров из всех действующих боксерских школ столицы России. Поединки пройдут в восьми весовых категориях.

Как удалось выяснить «Спорту Якутии», среди участников московского чемпионата будут представлены и три воспитанника якутской школы бокса.

В весовой категории до 49 кг в борьбу за медали вступит чемпион VII Спортивных игр народов РС(Я), трехкратный чемпион ДФО и призер командного Кубка России Борис Сидоров, представляющий Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА). В весовой категории до 52 кг за путевку на чемпионат страны будет биться призер первенства России, победитель турнира РФСО «Локомотив» Николай Матвеев. А в новой весовой категории до 57 кг свои силы и мастерство испытает двукратный чемпион Якутии, ДВФО и призер международного турнира в Финляндии Михаил Варламов. Пожелаем удачи парням!