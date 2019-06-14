Якутские архитектурные проекты стали победителями престижного конкурса

Награждения победителей и выставка лучших проектов состоялись на 42-м заседании Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, 15 июня в г. Томск. Престижный конкурс «Жилье и городская среда – лучшие практики» проводит совет главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований и Ассоциация проектировщиков Московской области.

Цель конкурса – выявление новых подходов в области градостроительства и формирования городской среды, повышение качества градостроительной документации и совершенствования профессионального мастерства.

Конкурсные работы оценивались в двух разделах: «Жилые комплексы» и «Городская среда». В каждом разделе по три номинации «Реализации», «Проекты», «Концепции».

Три проекта из Якутии стали победителями.

Первое место в разделе «Городская среда» в номинации «Концепция» победил проект парка будущих поколений «Саха_Z» от консорциума ООО «Атриум» (Москва) и ООО «Восток+» (Якутск).

Первое место в разделе «Жилые комплексы» в номинации «Реализация» победил проект многоквартирного жилого дома (4-9) с общественным центром и теплой автостоянкой в квартале 203 г. Якутска от ООО «ПБ Горпроект»

Третье место в разделе «Городская среда» в номинации «Реализации» победил проект ООО «Восток» — «Бульвар учителя».

Третье место в разделе «Жилые комплексы» в номинации «Проекты» также победил ООО «ПБ Горпроект» — проект многоквартирного дома с магазинами и теплой автостоянкой по Вилюйскому тракту, 3 км.