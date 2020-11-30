«Три возраста якутской зимы» фотографа Ксении Пироговской

В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» фотохудожник Ксения Пироговская представила вниманию горожан свой проект в жанре художественной фотографии. Фотосказка «Три возраста якутской зимы» подготовлена при поддержке Управления культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска.

«Я занимаюсь научной деятельностью, работаю в Институте геологии, фотография — это мое хобби. Идея проекта вынашивалась целый год и была реализована к фестивалю «Зима начинается с Якутии-2020», — рассказала автор проекта.

В серии фотографий представлен метафорический образ жизненного цикла якутской Зимы. В фотосказке маленькая Девочка-Зима готовится к периоду своего царствования, кропотливо расшивая узорами торжественный наряд. Повзрослев, достигнув расцвета и силы, Царица-Зима правит, исполняя свою мелодию на хомусе. С приближением весны, когда дни становятся длиннее, а солнце светит ярче и теплее, Бабушка-Зима возвращается в свои покои до следующего возрождения.

В роли Царицы-Зимы выступила певица Алена Дегтярева, а Девочка-Зима на самом деле ее дочка Вероника. Актриса Саха театра София Баранова исполнила роль Бабушки-Зимы.

«Дизайнер Надежда Докторова помогла мне с эскизами костюмов, она учла все мои идеи и пожелания к образам. Украшения помогала изготовить Мария Заболоцкая, она занимается бисерной вышивкой», — рассказала об участниках проекта Ксения Пироговская.

В преддверии Нового года горожан, жителей Якутии ждет мир творчества и вдохновения в фотоконкурсах авторских новогодних открыток, игрушек, фотографий, рисунков, различных мастер-классах и других мероприятиях фестиваля «Зима начинается с Якутии». С программой фестиваля можно ознакомиться на сайтах Окружной администрации г. Якутска якутск.рф и Управления культуры и духовного развития cultura14.ru.