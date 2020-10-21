Три вопроса Галины Данчиковой руководителям министерств РФ

О газификации, о лесных отношениях и о Ленском мосте

Депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» Галина Данчикова поставила на Комитете по бюджету и налогам, возглавляемом Андреем Макаровым, перед участвующими в его заседании главами минфина РФ Антоном Силуановым, минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым и другими официальными представителями органов власти актуальные вопросы, касающиеся субъектов ДФО и Якутии в частности.

Они обсуждались в соответствии с прогнозными параметрами социально-экономического развития страны и бюджета на трехлетний период и касались планов федерального правительства по газификации территорий, осуществляемой в рамках исполнения поручения главы государства, предоставления госгарантий под выпуск инфраструктурных облигаций концессионерами, сокращения объемов субвенций по переданным полномочиям в сфере лесных отношений.

Газификацию субъектов нельзя откладывать

На вопрос Галины Данчиковой, какие планы у правительства РФ по газификации субъектов, министр экономразвития Максим Решетников ответил, что по поручению Кабмина прорабатываются дополнительные источники финансирования такого приоритетного направления как газификация.

К рассмотрению важнейшего для миллионов россиян вопроса предложено вернуться при рассмотрении депутатами госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Напомним, в мае текущего года президент РФ Владимир Путин утвердил по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов, перечень поручений. Один из пунктов предусматривает поэтапное завершение газификации к 2024- 2030 годам с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утвержденных региональных программ.

Председатель думского комитета Андрей Макаров поддержал Галину Данчикову и предложил министру финансов Антону Силуанову поручить министерству энергетики вопрос о развитии газификации субъектов, который волнует всех депутатов, рассмотреть в рамках госпрограммы «Энергетика» как исполнение поручения президента отдельно.

«Мы должны услышать реальные предложения или хотя бы видение того, как будем поставленную главой государства задачу реализовывать»,- сказал председательствующий на заседании Андрей Макаров.

Лесные отношения и субвенции – вопрос принципиальный

Не первый год депутат от Якутии Галина Данчикова ставит перед правительством РФ вопрос о полномочиях в области лесных отношений. Их передали с федерального на региональный уровень, а полагаемые вместе с ними субвенции в полном объеме нет. По отдельным полномочиям наметилось уменьшение объёмов финансирования даже в 2020 году. В этом году пожары полыхали все лето не только в центральных, но и северных районах республики, где практически дождей не было.

Что может произойти на следующий год, если подходы к методике распределения средств субъектам, подверженным природным пожарам, останутся прежними, представить не трудно. председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, поддержав Галину Данчикову, занял по этому вопросу жесткую позицию. Аргументировав ее, он предложил ко второму чтению законопроекта о главном финансовом документе страны ещё раз вернуться не только к публичным нормативным обязательствам, но и к переданным полномочиям.

Напомним, что по итогам совещания по развитию и декриминализации лесного комплекса от 30 сентября этого года президент РФ поручил правительству страны совместно с Государственной Думой в приоритетном порядке обеспечить принятие изменений в законодательство в сфере лесного хозяйства. К ним относится и вопросы о переданных полномочиях, государственном лесном надзоре, реформировании системы лесоустройства, совершенствование отношений в области лесовосстановления и т.д.

Правительству РФ поручено в срок до 1 декабря 2020 года проработать вопрос о создании уже через год единого федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере лесного комплекса, которое будет заниматься нормативно-правовым регулированием и государственной политикой в сфере лесного хозяйства.

Ленский мост

Третий вопрос, планирует ли правительство РФ предоставить госгарантии под выпуск инфраструктурных облигаций концессионерами, что можно было рассмотреть при строительстве мостового перехода через Лену в Якутии, который будет строиться по линии ГЧП, Галина Данчикова адресовала министру финансов РФ Антону Силуанову.

По словам Антона Германовича, и в этом, и в следующем году правительство РФ предусматривает предоставление государственных гарантий регионам. Но по мостовому переходу в Якутии такая гарантия не планировалась. Однако, если этот проект будет структурирован, и у него появятся не только реальные участники, но и инвесторы, готовые вкладывать в строительство частные инвестиции, то тогда «мы сможем помочь с гарантийной поддержкой».

Необходимо отметить, что руководство республики неоднократно обращалось к правительству РФ с вопросом о целесообразности строительства моста через реку Лена в районе г. Якутска.

Отсутствие круглогодичной транспортной доступности с сетью автомобильных дорог Российской Федерации является одним из основных сдерживающих факторов развития экономики республики. В транспортной схеме Якутии единственной круглогодичной наземной линией является автомобильная дорога «Лена».

Строительство мостового перехода через реку Лена свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт с круглогодичной транспортной сетью Российской Федерации.

По мнению экспертов, повышение транспортной доступности региона за счет строительства Ленского моста позволит обеспечить приток более 200 млрд рублей инвестиций в проекты, ежегодная экономия расходов бюджетов на «северный завоз» составит не менее 4,1 млрд рублей. Более, чем в 1, 6 раза подтверждены социально-экономические эффекты от его строительства и использования от вложенных инвестиций. Кроме того, реализация проекта влечет за собой дополнительные налоговые поступления во все уровни бюджетов и отчислений во внебюджетные фонды.

правительственной комиссией по транспорту проект Ленского моста внесен в «лист ожидания» транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. 13 февраля 2020 года между правительством Республики Саха (Якутия) и ООО «Восьмая концессионная компания» подписано концессионное соглашение на строительство Ленского моста.

Руководством Якутии направлена Федеральному дорожному агентству заявка на участие концессионного проекта «Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Лена в районе г. Якутска» в отборе проектов по строительству или реконструкции автомобильных дорог, реализуемых субъектами РФ в рамках концессионных соглашений для предоставления межбюджетных трансфертов. В настоящее время она находится на рассмотрении.

Госпрограммы «сдадут» экзамен

На текущей неделе в рамках работы над проектом трехлетнего федерального бюджета профильный Комитет по бюджету и налогам приступил к детальному рассмотрению государственных программ.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «скрупулезное обсуждение государственных программ состоится с участием профильных комитетов парламента и министерств. По каждой госпрограмме ответственным министерством будет представлена подробная информация о расходах и результатах, которых планируется достигнуть».

В первую очередь будут рассмотрены направленные на поддержку людей государственные программы «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда», «Содействие занятости населения», сказал Володин.

По словам председателя Госдумы, это ключевые направления, от эффективности реализации которых зависит решение стоящих перед страной задач, которые президент России Владимир Путин обозначил как первоочередные. Это — благополучие граждан, повышение качества их жизни, обеспечение экономического роста.