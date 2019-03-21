Три Триумфа

Всколыхнувшие Якутию бурные события последних дней показывают, что происходит нечто закономерное и ведущее к трансформации нации.

ТРИУМФ ДУХОВНОСТИ

11 ноября 2018 года в Центре спортивной подготовки «Триумф» прошло грандиозное театрализованное представление «Триумф Ойунского» (постановщик – Андрей БОРИСОВ, режиссер – Руслан ТАРАХОВСКИЙ, сценарист – Яна БАЙГОЖАЕВА).

Зрителей было свыше 4 тысяч, а участников масштабного представления – больше 1,5 тысячи: артисты театров, включая Пекинскую оперу, студенты творческих учебных заведений, члены детских и молодежных танцевальных студий, представители общественности.

Событие стало уникальным в своем роде – на такие юбилейные мероприятия обычно не приходит столько людей.

Такой огромный интерес был вызван, думается, тем, что после выборов Главы республики народ жил ожиданием перемен.

Платон ОЙУНСКИЙ был одним из основателей государственности Якутии, одним из лидеров духовного развития народа, одним из тех, кто задал действующую до сих пор парадигму якутской нации, нацеленную на то, чтобы не отставать от тенденций развития страны и мира.

Вскоре после этого представления «Триумф Ойунского» началось голосование в общенациональном конкурсе «Великие имена России» по присвоению имен выдающихся соотечественников более чем 40 российским аэропортам.

Вначале в голосовании по аэропорту Якутска лидировали другие, но затем пошла мощная волна «Вставай, республика огромная», ОЙУНСКИЙ вырвался вперед. Тем самым народ показал свою сплоченность.

«Триумф Ойунского» стал действительно триумфом духовности. Ибо без таких символов, объединяющих нацию, любой этнос быстро превращается в аморфное скопище людей.

Международный характер события и активное участие в нем других живущих в Якутии народов показывают, что у начавшихся с конца 1980-х годов процессов якутского духовного возрождения завершился этап внутреннего развития и начался новый этап интеграции и выхода на мировой уровень.

ТРИУМФ СИЛЫ ДУХА

17 марта 2019 года в том же «Триумфе» прошел финал Кубка мира по вольной борьбе, до сих пор остающейся самым любимым и популярным видом спорта для якутского народа.

В финале, где состязались команды России и Ирана, от Якутии боролись Арыйаан ТЮТРИН и Виктор РАССАДИН.

Якутским борцам противостояли сильные пехлеваны Ирана, ТЮТРИН сперва даже проигрывал. Но ТЮТРИН и РАССАДИН проявили, как их старшие братья-олимпийцы Роман ДМИТРИЕВ, Павел ПИНИГИН, Александр ИВАНОВ, силу духа и победили с разгромными счетами, вселив в души и сердца земляков бурное ликование. Надо было видеть, какими предельно сосредоточенными были лица ТЮТРИНА и РАССАДИНА и горели отрешенной решимостью их глаза.

Очень давно народ так не радовался победам своих борцов – они не давали поводов для торжества. А тут Кубок мира и блестящие победы ТЮТРИНА и РАССАДИНА. Полностью оправдался поначалу казавшийся рискованным расчет Главы республики Айсена НИКОЛАЕВА, который настоял на том, чтобы на финале обязательно поборолись два представителя республики.

И кажется вполне логичным, что одному из основных инициаторов проведения Кубка мира в Якутске – двукратному чемпиону мира и шестикратному чемпиону России Виктору ЛЕБЕДЕВУ доверили руководство стратегически важным предприятием республики. Вот глава Российского государства доверил же шестикратному чемпиону мира по кикбоксингу Бату ХАСИКОВУ возглавить Калмыкию. В Якутии многие чемпионы становились успешными и известными руководителями вне сферы спорта, например, Максим СИБИРЯКОВ и Алкивиад ИВАНОВ.

ТРИУМФ СОЛИДАРНОСТИ

18 марта 2019 года в «Триумфе» произошло событие, которое многие назвали историческим. Возможно, в этой оценке есть доля преувеличения, но если у людей возникло так оценить масштаб события – к этому стоит прислушаться.

Что предшествовало этому событию – многим известно, повторяться нет смысла.

Но хотелось бы заметить, что когда руководитель Администрации Главы и Правительства Федор БОРИСОВ приехал на несанкционированный митинг, еще не было понятно – действительно ли это стихийное собрание или задействованы некоторые силы, заинтересованные в дестабилизации обстановки и, следовательно, резкому ослаблению властей республики.

Позднее стало появляться все больше фактов, свидетельствующих, что определенные группы занимались активной рассылкой призывов по мессенджерам и организованно привозили людей на Комсомольскую площадь.

Но когда Федор БОРИСОВ по поручению Айсена НИКОЛАЕВА выступал перед собравшимися, не было полной ясности.

И в такой ситуации было принято правильное решение предложить формат диалога в большом здании.

Абсолютная большая часть тех, кто пришел к «Триумф», совершенно не собирались устраивать какие-то погромы – это очевидно.

Они пришли, чтобы пусть и в резкой форме, но задать властям нелицеприятные вопросы.

А вопросы эти копились годами, поскольку якутский народ находится в системном кризисе.

Опередившая время попытка Вячеслава ШТЫРОВА запустить индустриальную модернизацию не получилась в силу множества причин. Крупные промышленные проекты наподобие строительства магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» были реализованы и реализуются без участия властей и населения республики.

А якутское общество переживает тяжелый период слома прежней системы хозяйствования, когда аграрный сектор разваливается, а параллельно происходит ускоренная урбанизация.

Всегда и везде такие процессы проходят крайне болезненно, а в Якутии этот этап совпал еще и с социально-экономическим откатом последних годов, когда уровень бедности резко повысился.

Еще в 2011 году я писал, что якутское общество напоминает вулкан, который начинает клокотать.

Подспудные процессы накопления энергии проявлялись преимущественно на высоком уровне протестного голосования и, например, в том, что 9 апреля 2017 года на митинг против политики тогдашнего Главы республики Егора БОРИСОВА собралось около трех тысяч человек.

Приход нового руководителя республики Айсена НИКОЛАЕВА не дал развиваться протестным умонастроениям, хотя местами они все же прорвались наружу, например, в виде голосования за кандидатуру Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ, боровшейся за пост мэра Якутска.

Во время предвыборной кампании и после нее Айсен НИКОЛАЕВ настойчиво и последовательно продвигает свою концепцию будущего республики и народа. И она в целом принимается народом.

Но нация еще не видит, в чем состоит «якутская мечта»?

Если у человека, семьи, народа и государства есть мечта, они способны терпеть, ждать, трудиться ради этой своей мечты. Только мечта может оправдывать временные лишения, экономию ради будущего.

Ни власть, ни идеологи, ни участники разных конгрессов пока не дали ответ на этот главный вопрос народа: что это же такое – «якутская мечта»?

Даже на федеральном уровне не могут до сих пор найти российскую национальную идею.

Вероятно, никто из собравшихся 18 марта в «Триумфе» шести тысяч людей не задавался вопросом поиска «якутской мечты». Им казалось, что они собрались, побуждаемые другими импульсами.

Но в «Триумфе» произошло нечто невероятное.

Прямо-таки из якутского героического эпоса Олонхо.

В Олонхо якутские витязи ведь воюют за своих женщин, за красоту, за любовь. Как в «Илиаде», поскольку воевать за женщин – очень древний сюжет и мотив, сохранившийся в рыцарских балладах, а сейчас в Олонхо.

Возмущение инцидентом с молодой женщиной стало толчком к действиям, как в Олонхо.

Сама жизнь режиссировала то, что произошло в «Триумфе».

Прославленный олимпийский чемпион Павел ПИНИГИН волей-неволей стал одним из главных персонажей разворачивавшихся событий и сыграл свою определенную роль, разогрев собравшихся.

В Олонхо главный герой, защитник, появляется именно в кульминационный период. Кульминация – эпизод, где коллизия достигает наивысшего напряжения и происходит решающее событие, после чего в сюжете начинается переход к развязке.

Айсен НИКОЛАЕВ обязательно должен был приехать в «Триумф», но весь вопрос был в том – когда именно сможет прилететь и примчаться.

Он возник именно в тот момент, когда люди, уставшие от не всегда конструктивных речей и сцен, начали требовать Ил Дархана.

И когда НИКОЛАЕВ появился и стал пробиваться сквозь бушующую толпу к микрофону – люди встали и начали аплодировать.

Глава республики нашел именно те слова, которые успокоили людей, нашли отклик в их сердцах, вдохновили их.

Руководитель спортивно-патриотического движения «Ураанхай» Тургун ПОПОВ заявил в нашем разговоре: «18 марта 2019 года он стал настоящим лидером своего народа».

И такая оценка справедлива – Айсен НИКОЛАЕВ обрел еще одну форму легитимности своей власти, когда в накаленной обстановке смело вышел к наэлектризованным народным массам и получил их поддержку, их доверие и их мандат.

Это был триумф солидарности народа со своим лидером.

И теперь Айсену НИКОЛАЕВУ придется реальными делами оправдать надежды своего народа.