Три ТЦ и один автобусник — в Якутске выявлены саботажники

В понедельник, 24 января сводные группы оперативного штаба г. Якутска и территориальных управ провели рейды на объектах торговли непродовольственными товарами на предмет проведения дезинфекции в помещениях.

Сотрудники Окружной администрации г. Якутска провели мониторинг 122 торговых объектов, в том числе в 87 торговых центрах, торгово-развлекательных комплексах, 7 рынках и оптовых базах, 5 магазинах, торгующих промышленными товарами, маршрутные автобусы. По итогам выезда выявлено 4 нарушения, проведено 14 профилактических бесед.

По информации начальника Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Ирины Седовой не были закрыты на дезинфекцию с 8 часов утра до 13 часов торговый центр «МакТрейд», бизнес-центр «Губинский Пассаж», торговый центр «Тамара». Кроме того, дезинфекцию не проводили в автобусе №1.

«Согласно указа главы Республики Саха (Якутия) и решения оперативного штаба г. Якутска торговые объекты должны проводить дезинфекцию именно с закрытием помещения, не допуская внутрь посетителей», — отметила Ирина Седова.

Рейды также проведены в торговых объектах в Октябрьском, Промышленном, Сайсарском, Строительном округах и микрорайоне Марха, нарушений не выявлено.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Якутске, на основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) и решения оперативного штаба г. Якутска, с учетом рекомендаций Управления Роспотребнадзора по РС (Я) каждый понедельник и вторник предприятия торговли, торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, ярмарки, рынки должны закрываться на дезинфекцию с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в понедельник и вторник, согласно графику утвержденному Окружной администрацией города Якутска.