29.01.2020
14:30
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Культура & Образование

Три стиля Олонхо Аизы Решетниковой

Высшая школа музыки РС (Я) организовала творческую встречу Аизы Петровны Решетниковой с учениками и педагогами ДШИ №1 г. Якутска. Встреча прошла в рамках предъюбилейных мероприятий Аизы Петровны – музыканта и исследователя музыки, бессменного руководителя музея музыки и фольклора народов Якутии .

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Рассказ о трех стилях Олонхо очень заинтересовал учеников школы искусств. Они были удивлены приемам исполнения этих стилей Аизой Петровной.

По итогам встречи педагоги выразили согласие о сотрудничестве с музеем музыки и фольклора народов Якутии.

Фото: Пресс-центр ВШМ (Я)
Источник: Пресс-центр ВШМ (Я)
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