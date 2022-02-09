09.02.2022
12:02
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Фотофакт

Три солнца над Зырянкой

«Сегодня над Зырянкой было 3 солнца», — опубликовал вчера фото в своем аккаунте Инстаграм житель Зырянки @evgenijbeliaev.

«Паргелий (от др.-греч. παρα- и ἥλιος «солнце» — ложное солнце) или солнце с ушами — один из видов гало, выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Аналогичное явление возникает и около луны (парселена)», — прокомментировал свою публикацию Евгений Беляев.

Фото: Страница @evgenijbeliaev в Инстаграм
Источник: @evgenijbeliaev
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