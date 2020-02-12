Три смерти… в Оперном театре Якутска

Дорогие читатели, не волнуйтесь, эти три смерти были по ходу балета «Баядерка» Л.Минкуса. Либретто этого спектакля захватывающе как детективный роман. Главная героиня умерщвлена своей соперницей, а главный герой покончил с собой, вонзив в себя кинжал, и «харакири» повторил его преданный слуга.

У якутского балета —амбициозный креативный художественный руководитель Мария Васильевна САЙДЫКУЛОВА, которая трудится в театре с 1972 года, лауреат престижной международной премии «Душа танца». Она вместе с заместителем директора Маргаритой Владимировной ВАСИЛЬЕВОЙ вела в 90-е годы долгие переговоры с Большим театром России, и с главным балетмейстером Юрием Николаевичем ГРИГОРОВИЧЕМ о постановке трех спектаклей в Якутске: «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта» и «Спартак».

Эти неувядаемые шедевры уже поставлены, имеют большой зрительский успех, в репертуаре числятся уже давно.

9 февраля, в воскресенье я посетил Оперный театр Якутска, заранее зная, что я увижу прекрасный спектакль, настоящий шедевр!

В спектакле на протяжении 3 больших актов продолжительностью 2 часа 30 минут, была занята вся балетная труппа.

Фабула всех 3 действий: главный герой балета Солор, поклявшийся в верности своей тайной возлюбленной — храмовой танцовщице Никии, женится на дочери раджи Гамзатти. Клятвопреступника карают индийские боги, а тень его возлюбленной Никии, умершей от укуса змеи, подброшенной соперницей, ведет Солора в царство теней.

Культовое название «Баядерка» держится в репертуаре театра уже много лет.

Из-за обилия красивых танцевальных номеров и ансамблей на любой вкус, сохраненных благодаря Марии САЙДЫКУЛОВОЙ, спектакль можно считать своего рода энциклопедией классического балета на вершине классического «чистого» академизма.

Бьет в глаза насыщенное эффектное торжественное шествие всех участников большого дивертисмента, танца с веерами, индусского танца с барабанами, который вытаскивают на высокую волну зрительского успеха, роскошь костюмов, обилие ярких и всегда сочетаемых друг с другом красок, блёсток и стразов.Впрочем, якутской публике всегда нравится, что постановка производит такое яркое впечатление, вполне совместимое с представлением о таинственной Индии, это захватывающее действо вводит зрителей в экстаз.

Женский кордебалет самого северного театра в мире, единственного на Дальнем Востоке, получил самые дружные и протяженные аплодисменты зала: это было так красиво и изысканно!

Кордебалет ярко блеснул не только в 3 акте, в «Тенях», в прелестном номере «Джампе» был исполнен танцовщицами удивительно грациозно и очень женственно. В Гран-па вызвали восхищение синхронность и стильность солисток.

Три сольные вариации в «Тенях» — сложнейший экзамен на владение техникой и стилем классического балета.

Превосходен, как всегда, во 2 акте, в эффектной роли Золотого божка опытный солист, заслуженный артист Якутии Павел НЕОБУТОВ.

Восхитительны все солисты в Гран-па, и технически всё было превосходно у главных солистов.

Премьер балета, мой нюрбинский земляк Тимофей ФЕДОТОВ просто летал по сцене, фантастически зависал, как будто не было земного притяжения, и бесподобно вертелся.

Удивили и 2 женских образа — Никия и Гамзатти: две героини из-за Солора дрались, одна убивала другую, которая даже после смерти не давала сопернице женить его на себе и, в конце концов, уводила за собой на небо.

Последующие танцы по ходу действия становились все более раскованными и элегантными, а страдания героев — искренними, ведь судьбой Солора управляют влюбленные в него женщины.

Партия Никии для балерин такой же трудный экзамен на право быть примой, как и Солор для танцовщиков.

И 9 февраля моя любимая балерина, наша прима Венера ФЕДОТОВА блестяще справилась, это дорогого стоит. Ведь это было ее первое выступление в этой роли, партия — сложнейшая, как в техническом отношении, так и в драматическом.

Стоит отметить, что Венера ФЕДОТОВА и Тимофей ФЕДОТОВ – просто однофамильцы.

Опытному глазу заметны и постоянная помощь ее надежного партнера, и высокая поддержка, и невесомый прыжок, и дуэтные вращения…

Можно и дальше перечислять многочисленные технические движения, но совсем не хочется, потому что на сцене царствовала настоящая баядерка, Никия, девушка с сильным характером и достоинством, способная на поступок, и вместе с тем, очень трогательная и нежная, искренне влюблённая и верная своему выбору, естественная и изысканно красивая в танце.

Протяжённые линии балерины Венеры ФЕДОТОВОЙ напомнили гениальную Майю Плисецкую. Мне выпало счастье трижды встретиться с Майей Михайловной в 90-е — 2 раза в Нью-Йорке, после триумфальных гастролей Мариинского театра в США, и один раз в Москве, в Большом театре.

Меня совершенно покорила балетная эстетика «белого» третьего акта, и индийский стиль танцев 1 и 2 актов, царство строгости и академичности, пластичности, большей естественности движения.

Для самих артистов Венеры ФЕДОТОВОЙ и Тимофея ФЕДОТОВА, конечно, это большая артистическая победа, и будем надеяться на дальнейший расцвет и успех их сценической биографии!

Они как артисты весьма многообещающи! Дай бог!

Воскресная постановка «Баядерки» неутомимой и фанатически преданной своему коллективу Марии САЙДЫКУЛОВОЙ стала в очередной раз большим достижением якутского театра.

А зрители сделали очередное открытие, что в нашем Оперном театре есть удивительно сильный кордебалет, который может танцевать не хуже нескольких якутских крепких балерин, способных станцевать сложнейшие сольные партии.

Хотелось бы ещё, чтобы Тимофей ФЕДОТОВ почувствовал вкус к роли Солора и станцевал это так, как способен сделать только он — один из лучших танцовщиков Якутии на сегодняшний день!

Меня сильно покоробило, что опять задники в двух актах и кулисы были мятые, а на полу сцены «кружилась» в темпе вальса пыль. Перед центральным театральным входом все еще висели 3 январьских языка, когда же их снимут?

В этом мог убедиться и директор театра Сергей Сергеевич ЮНГАНС, который сидел 8 ряду возле левой двери.

Возмутительно, что ни оперный, ни балетный, ни филармонический концерт не посещают «своим почтением» сотрудники Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Хотя в данной структуре трудятся в поте лица огромное количество чиновников, аж 34 человека во главе с министром и его многими замами! А при СССР, в Министерстве культуры (без духовного развития) ЯАССР работало всего 9 человек, и была одна электрическая пишущая машинка!

Это бросалось в глаза и 10 февраля, когда на презентации передачи неоценимого дара из личной библиотеки (более 4.500 книг) немецкого профессора Уллы ЙОХАНСЕН из Кельна, в историческом здании Национальной библиотеки РС(Я)не было профильных чиновников. Начальник отдела кадров Министерства с маленьким букетом цветов не в счет.

Там же общественность Якутии горячо поздравила с 75-летним юбилеем нашу легендарную Аизу Петровну РЕШЕТНИКОВУ!

Лишь Марина СИЛИНА, заместитель министра всегда посещает культурные мероприятия в Якутске, если ее не направляют в бесчисленные командировки!

Вот бы ее срочно назначил министром культуры и духовного развития РС(Я) наш всенародно избранный глава Якутии Айсен Сергеевич НИКОЛАЕВ, все бы мы были рады такому назначению! Она и красавица, и большая умница, начитанная, дипломатичная, глубоко и серьезно понимает искусство и культуру Земли Олонхо!

Я что-то отвлекся…

Снова порадовал наш любимый симфонический оркестр театра под управлением маститого маэстро Николая ПИКУТСКОГО, который держит в руках долгие годы весь огромный репертуар Большого театра Якутии. От меня громкое «Брависсимо»!

И в конце, кстати, почему-то наше руководство и правительство Республики Саха (Якутия) не удостаивают, к моему глубокому сожалению, почетными званиями артистов этого оркестра и Николая Пикутского. Очень жаль!

После спектакля я шел не спеша домой, окрыленный увиденным, напевая бессмертные звуки Л.Минкуса!

В Якутске было в тот вечер всего минус 35 гралусов!

P.S. На этой неделе будет бессмертный балет «Лебединое озеро» П.И.Чайковского, увы, билеты закончились!