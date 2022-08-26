26.08.2022
18:37
271
Образование
Три школы Якутии вошли Топ-200 России по конкурентностособности учеников
Рейтинг лучших школ по конкурентностособности учеников в 2022 году опубликовал RAEXpro. Из Якутии в этот список попали три школы.
На 66 месте Технический лицей Алексеевой, на 136 месте Республиканский лицей-интернат, на 184 месте — Якутский городской лицей.
Родителям на заметку: это три самые конкурентностособные средние учебные заведения Якутии.
Посмотреть рейтинг https://raex-rr.com/pro/education/best_schools/top-100_russian_schools/2022/
Фото: alexeeva.yaguo.ru
Источник: RAEXpro
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