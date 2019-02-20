Три школьника республики награждены нагрудными знаками «Горячее сердце». Один — посмертно

«Я считаю, что сегодня нет более искренней,

более звенящей, с точки зрения доброты

и открытости, церемонии. Здесь

награждают неравнодушных людей,

которые любят свою Родину, и в столь

юном возрасте бросаются спасать чужую

жизнь, не думая о своей. У нашей страны

прекрасное завтра, потому что есть такие дети».

Ольга Васильева,

Министр просвещения Российской Федерации

С ноября 2013 года в России реализуется социально- значимый проект — Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце», основной целью которой является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.

Инициатива организована Фондом социально-культурных инициатив совместно с Министерством просвещения РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством обороны РФ, Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ, Министерством внутренних дел РФ, Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка, Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское движение школьников», Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ», а также общественными организациями и фондами. Одобрение и поддержка получены от Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Полномочных представителей Президента РФ в Федеральных округах.

За шесть лет существования Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» со всех уголков страны в Оргкомитет поступило более 6300 представлений на награждение, награды удостоены 835 ребят и общественных организаций.

Лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце — 2019» стали 140 человек (четверо из них посмертно) и 5 общественных организаций и объединений.

Имена всех лауреатов внесены в Почётную книгу «Горячее сердце — 2019», электронная версия которой будет размещена на официальном сайте Фонда социально-культурных инициатив www.fondsci.ru и сайте Инициативы «Горячее сердце» www.cordis.fondsci.ru.

Публикация книги является официальным объявлением итогов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» в 2019 году.

Проект «Горячее сердце» — это система целенаправленной работы по гражданскому, патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения России. Ежегодно часть лауреатов Инициативы награждаются на торжественной церемонии в Москве, остальные – на региональных церемониях, организованных по линии Полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах и руководителей субъектов РФ.

Каждый год в день проведения московской церемонии награждения во всех образовательных учреждениях страны проходит Всероссийский урок мужества, который призван мотивировать молодёжь на проявление неравнодушного отношения к окружающим и участие в социально-значимой деятельности. Специально для педагогов и воспитателей Министерство просвещения РФ разработало методические рекомендации на основе материалов Почётной книги «Горячее сердце».

Для «горячих сердец» школьного возраста во Всероссийском детском центре «Орлёнок» Министерством просвещения РФ ежегодно организуется тематическая смена. Ребята участвуют в многочисленных мероприятиях, активно общаются с ровесниками из других лагерей. Ключевым мероприятием смены является дискуссия «Диалог о повседневном мужестве». Она посвящена юным героям, вопросам воспитания подрастающего поколения, добрым делам, неравнодушию к окружающим, проблемам нашей страны и готовности бескорыстно прийти на помощь.

У Инициативы есть свой сайт www.cordis.ru, на котором можно узнать последние новости, посмотреть фото и видеоматериалы, а также рассказать свою историю мужества.

В социальной сети «ВКонтакте» открыта официальная группа общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», где лауреаты Инициативы общаются, придумывают интересные совместные проекты, обращаются за помощью друг к другу и к организаторам Инициативы.

Фонд социально-культурных инициатив подготовил документальный фильм, снятый на студии «Остров», рассказывающий не только об участниках Инициативы, но и поднимающий вопросы патриотизма, исторической связи поколений, неравнодушного отношения к окружающим людям.

01 марта в 16.30 в Зале Славы Музея Победы (Центрального музея Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) на Поклонной горе состоится шестая Торжественная церемония награждения и чествования лауреатов «Горячее сердце». На неё приглашены 28 лауреатов. В качестве почётных гостей в церемонии примут участие члены Правительства РФ, Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Герои России, общественно-политические и культурные деятели. Специальными гостями церемонии станут Герои России, которые являются для соотечественников образцом мужества, доблести, силы воли, отваги и беззаветного служения Родине, а также лауреаты Инициативы «Горячее сердце» прошлых лет.

В этом году лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце — 2019» стали три школьника из нашей республики:

Кудрин Максим Витальевич, награжден посмертно (родился в 2007 году, погиб в 2018 году, село Булгунняхтах, Хангаласский район).

Слепцов Андрей Витальевич (родился в 2005 году, село Ытык-Кюель, Таттинский район).

Терентьев Василий Васильевич (родился в 2005 году, село Тосу, Вилюйский район).

Кудрин Максим Витальевич

(родился в 2007 году, погиб в 2018 году, село Булгунняхтах, Хангаласский район, Республика Саха (Якутия)

Бесстрашное сердце

24 мая 2018 года, в День последнего звонка, в селе Булгунняхтах произошла страшная трагедия. Выстрелами в упор были убиты пять человек: выпускник 4-го класса Кудрин Максим, его мама и трое соседей. Семья Максима жила дружно: дедушка, бабушка, мама Анна Владимировна, работавшая в школе, и его сестра Кристина, ученица 8-го класса. В тот день Максим ушёл с праздника пораньше, чтобы помочь домашним с посадкой картофеля. С бабушкой и дедушкой Максим ушёл работать на участок, который находился в 500 метрах от дома. Когда Анна Владимировна с Кристиной вернулись с праздника, дома никого не было. Через несколько минут в дом неожиданно вошёл вооруженный мужчина, живший по соседству, и выстрелом в упор убил Анну Владимировну! В этот момент в дом и вбежал Максимка. Никто никогда уже не узнает, почему мальчик вдруг вернулся с поля, не завершив работу. Может, что-то предчувствовал… Все знали о тёплых отношениях сына с мамой. Увидев происходящее, мальчик выбежал из дома, стал кричать, взывая о помощи, а потом не убежал, не спрятался, а схватил топор и вернулся в дом, наверное, надеясь спасти сестру и помочь маме… Но силы десятилетнего Максима с топором и мужчины с ружьём были неравными. Сегодня нет Максима Кудрина, его жизнерадостной и светлой мамы Анны Владимировны, Алексея Гаврильевича Артамонова, пришедшего на призыв о помощи, соседей, случайно оказавшихся на пути убийцы – учителя-ветерана Павла Павловича Павлова и его сына Павла Павловича Павлова. Но останутся в памяти тёплые воспоминая об улыбчивом и смелом мальчике, который мечтал изучать динозавров, который так и не успел станцевать свой долгожданный вальс на празднике прощания с начальной школой… Останется его героический поступок. И Кристина, которая учится жить без самых близких людей.

Слепцов Андрей Витальевич

(родился в 2005 году, село Ытык-Кюель, Таттинский район, Республика Саха (Якутия)

Дважды спасатель

Андрею Слепцову, ученику 7-го класса Таттинского лицея имени А.Е. Мординова, что в селе Ытык-Кюель Республики Саха (Якутия), несмотря на свои 13 лет, уже дважды довелось спасать тонущих людей.

Первый раз это случилось в июле 2017 года, когда Андрею с друзьями удалось уберечь от гибели целую семью. В тот день Лидия Семёновна Макарова с маленькими детьми – внуком и внучкой младшего школьного возраста решила искупаться в речке Татта. Держа обоих детей за руки, бабушка стала входить в воду, но сильным течением всех троих сбило с ног и понесло от берега. Находящийся поблизости Андрей, не раздумывая, бросился в воду. Благодаря тому, что женщина оказалась в относительно неглубоком месте, он смог подхватить её, помог удержаться на ногах и сохранить равновесие. В это время дети уже с трудом держались на воде, и Андрей бросился на выручку малышам. С помощью своих друзей Дениса и Коли детей удалось благополучно вытащить на берег.

Во второй раз Андрей Слепцов стал спасателем 29 июля 2018 года, когда пятиклассник Максимов Стёпа, купаясь в Татте, отплыл далеко от берега, не рассчитал свои силы, стал тонуть и последним усилием воли успел позвать на помощь. И опять рядом оказался Андрей. Именно он услышал крик о помощи. Андрей бросился в воду, проплыл около 50 метров, смог дотянуться до обессиленного и захлёбывающегося ребёнка, который уже уходил на дно. Ухватив мальчика за волосы и руку, Андрей стал подталкивать его к берегу. Прилагая все силы, чтобы тянуть отяжелевшее тело мальчика, спасателю пришлось бороться с накрывающими их волнами. Уже на берегу люди оказали Стёпе первую помощь. Сам Андрей скромно говорит о своих поступках, считает их просто помощью человеку, попавшему в беду. Но, как здорово, что есть такой Андрей Слепцов, который в трудный момент оказывается рядом и просто помогает ближним!

Терентьев Василий Васильевич

(родился в 2005 году, Село Тосу, Вилюйский район, Республика Саха (Якутия)

Память о подвиге

Самый длинный приток Лены – якутская река Вилюй – излюбленное место отдыха для всех жителей якутского села Тосу. 2 июля 2018 года здесь произошла трагедия, которая запомнится местным жителям надолго. В тот солнечный день купаться и загорать на берег реки пришла весёлая компания девчонок и мальчишек. Школьники, а их было 10 человек, расположились на своём любимом месте, не подозревая о том, что им предстоит большое испытание.

В это же время местный житель Василий Андреевич Терентьев как раз возвращался с утренней рыбалки. Увидев среди отдыхающих своих детей – Васю и Сайаану, он решил их подождать, чтобы потом вместе отправиться домой. Дети только собирались войти в воду, когда услышали крики. Это кричали девочки, которые были уже где-то на середине реки.

Старожилы знают, насколько коварна река Вилюй – со своими водоворотами и быстрыми течениями. Вот девочки и попались в её ловушку. Сначала одна внезапно провалилась в глубокий омут, а вслед за ней в него затянуло еще трёх подружек. Василий Андреевич, не раздумывая ни секунды, прыгнул в воду и поплыл на помощь детям. Ухватив трёх девочек и толкая перед собой четвёртую, он с огромным трудом, из последних сил, пытался подтащить их к берегу. И, уже практически подплыв к твёрдой поверхности берега, в последний раз оттолкнув вперёд от себя четвёртую девочку, а сам, лишившись сил, стал тонуть. Спасти его не удалось.

В то время, как отец боролся за жизни детей, его сын Василий тоже помогал, как мог. В ближайшем лесу он нашёл длинную палку, которую протягивал детям, помогая им выбраться на берег. Несколько раз мальчик сам уходил с головой под воду, выплывал и, наконец, девочки оказались на берегу.

Жизни спасённых детей навсегда останутся памятью о подвиге Василия Андреевича Терентьева и примером мужества, проявленного его сыном – Василием Терентьевым.