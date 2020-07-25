Три сельские библиотеки Якутии получат 15 миллионов

В рамках национального проекта «Культура» три библиотеки Якутии получат по 5 млн рублей каждая на полное переоборудование. Деньги поступят в сельскую библиотеку 13 Централизованной библиотечной системы Якутска, в Хомустахскую и Бейдигинскую сельские библиотеки, сообщает пресс-служба Министерства культуры и духовного развития РС(Я)

На получение средств для полной модернизации претендовали 56 субъектов. На конкурс были поданы заявки от более 190 библиотек страны. В итоге конкурсный отбор прошли 62 библиотеки из 34 субъектов РФ. В число победителей вошла и Якутия. Теперь три библиотеки получат по 5 млн рублей на современный ремонт, переоснащение, новую технику, книжный фонд. В числе победителей: I Хомустахская сельская библиотека ‒ филиал Намской межпоселенческой централизованной библиотечной системы, сельская модельная библиотека-филиал № 13 «Библиополе» Централизованной библиотечной системы Якутска, Бейдигинский сельский филиал Усть-Алданской межпоселенческой централизованной библиотечной системы.

За годы реализации нацпроекта «Культура» на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах России было выделено 2 млрд руб из федерального бюджета. Дополнительное финансирование выделяется второй год. И если в 2019 году это было 160 млн руб, на которые было модернизировано 134 библиотеки вместо 110 запланированных, то в этом году дополнительно выделено уже 410 млн. Именно на получение этих дополнительных средств и проходил конкурс.

Отметим, что в прошлом году конкурс на переоснащение по модельному стандарту выиграли две библиотеки Якутии: библиотека «Созвездие» Якутской ЦБС и детская библиотека поселка Тикси. Их открытие намечено на конец сентября этого года. До этого поселок Беркакит Нерюнгринского района также победил в конкурсе, там библиотека открылась в конце ноября 2019 года, число ее посещений после ремонта выросло более чем на тысячу.