Три села Верхоянского улуса освободились от воды

Три села Верхоянского района Якутии освободились от паводковых вод, в населенных пунктах начали аварийно-восстановительные работы. Подтопленными остаются четыре населенных пункта, сообщили в республиканском оперативном штабе. Видео: МЧС России, тгк @tass_agency

Фото: МЧС РФ Источник: тгк @tass_agency

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