14.07.2022
18:32
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Якутия
Три села Верхоянского улуса освободились от воды
Три села Верхоянского района Якутии освободились от паводковых вод, в населенных пунктах начали аварийно-восстановительные работы. Подтопленными остаются четыре населенных пункта, сообщили в республиканском оперативном штабе. Видео: МЧС России, тгк @tass_agency
Фото: МЧС РФ
Источник: тгк @tass_agency
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