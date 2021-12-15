Три ребенка госпитализированы — ДТП в Якутске

14 декабря около 7 часов утра 30 минут утра водитель “Тойота Гайа”, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество и создал помеху автомашине «Тойота Ланд Круизер Прадо». Во избежание столкновения водитель «Прадо» принял экстренные меры торможения, в результате чего совершил наезд на столб с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия 68-летний пассажир и двое несовершеннолетних автомашины “Прадо” были госпитализированы в медучреждение с различными травмами.

Со слов водителя “Тойота Ланд Круизер Прадо” следует, что в момент ДТП все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, дети находились на заднем сидении.

Госавтоинспекция напоминает, что пристегиваться ремнями необходимо абсолютно всем, в том числе и в чужом автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это правило автоматически выполняется взрослыми, то оно легко войдёт у ребенка в постоянную привычку. Как водитель или пассажир вы тоже постоянно являетесь примером для подражания.

Второе дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим было зарегистрировано около 3-х часов дня.

Предварительно установлено, что водитель «Тойота Спассио», следуя по ул. Жорницкого в направлении ул. Семена Данилова, совершил наезд на 14-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате ДТП подросток получил травмы в виде ушиба тазобедренного сустава.

Водитель пояснил, что заметил подростков у дороги, когда один из них неожиданно вышел на проезжую часть, не успел остановиться и избежать наезда.

Проведенные медосвидетельствования не выявили у водителей факта употребления алкогольных напитков.

Госавтоинспекция очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать Правила безопасности на дороге. Водителям проявлять особое внимание при приближении к пешеходным переходам, выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям. Пешим участникам движения переходить проезжую часть только по пешеходному переходу, при этом убедившись в отсутствии опасности. В темное время суток рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде.