Три реальные истории жертв мошенников

Трое жителей г.Нерюнгри стали очередными жертвами дистанционных мошенников, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

55-летнему мужчине поступил звонок с номера +7-495-976-33-26. Звонивший обратился к нему по имени и отчеству, представился следователем следственного комитета г. Москва и сообщил, что некий человек по доверенности пытается снять денежные средства с его банковских счетов. Вскоре позвонила женщина, представилась «Соколовой Анной» и объяснила, что необходимо срочно поменять лицевой счет, для этого сначала попросила снять деньги со всех банковских карт, в том числе и кредитных, и перевести их на карту «страхового агента». Испугавшись за свои сбережения, мужчина отправился в банк, снял 130 000 рублей и перевёл их на указанный счёт. Затем последовал звонок «следователя, который предупредил, что имя потерпевшего пытаются оформить кредит на сумму 300 000 рублей и, что с ним снова свяжется «Соколова Анна», чтобы проинструктировать о дальнейших действиях. По указанию лжесотрудницы мужчина оформил в банке кредит на сумму 109 000 рублей и перевёл их на указанный счёт. При этом аферисты отправляли ему по WhatsApp различные подтверждающие документы. В результате якутянин перевёл мошенникам 313 000 рублей.

44-летней нерюнгринке также поступил звонок с московского номера от «сотрудника правоохранительных органов». Звонивший сообщил, что кто-то пытается оформить на её имя кредит. Далее с ней связался «сотрудник банка», сказал, что необходимо перевести все свои сбережения на «резервный счет» и также отправлял подтверждающую документацию. Когда женщина перевела на указанный счёт 75 000 рублей, ей сказали, что необходимо отправить ещё сто тысяч якобы для активации её переведенных денежных средств, тогда потерпевшая поняла, что общается с мошенниками.

60-летний житель г. Нерюнгри решил оформить ипотеку на квартиру и оставил заявку на сайте «Сравни.Ру». Через некоторое время ему позвонила женщина, которая представилась специалистом «Синай-банка» и предложила выгодные условия. Подумав, мужчина согласился. После этого с ним связался другой «специалист банка», который объяснял порядок оформления ипотеки. Когда потерпевший поинтересовался, есть ли филиал их банка в г. Нерюнгри, ему ответили, что банк работает только удаленно. Заявителя это не смутило, и лжесотрудники приступили к оформлению. Сначала заявителю необходимо было перевести на указанную банковскую карту 23 900 рублей, якобы для оформления «страхового листа», затем оформить страховку на сумму 51 400 рублей, потом 13 000 рублей за работу специалистов и оплату услуг курьера. После того, как потерпевший перевёл названные суммы, ему сказали, что нужно перевести ещё 60 000 рублей, которые ему вернуться после оформления ипотеки. Нерюнгринцу не хватило средств для перевода, операция и он отправился в банк, чтобы снять деньги. Оказалось, к счастью! В этот момент ему позвонили с номера «900» и спросили, производил ли клиент переводы. Мужчина объяснил ситуацию, и тут только понял, что стал жертвой мошенников, так как все переводы он произвёл на счёт частного лица. В общей сложности потерпевший лишился 88 300 рублей.

Уважаемые граждане! Напоминаем, что сотрудники правоохранительных структур и сотрудники банков никогда не сообщают по телефону о попытках хищений ваших денежных средств либо о попытках оформления на ваше имя кредита, ЭТО ДЕЛАЮТ САМИ МОШЕННИКИ! При поступлении подобных звонков следует прервать разговор. Также рекомендуем оформлять различные займы непосредственно в отделении банка, а не онлайн.