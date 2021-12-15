Три реальные истории о жертвах мошенничества

Трое горожан стали жертвами дистанционных аферистов, которые похитили у них более 130 тысяч рублей.

Так, в дежурную часть полиции г. Якутска обратилась 56-летняя менеджер по персоналу. Она сообщила, что в популярной социальной сети увидела рекламу страницы пользователя, который занимается торгами на фондовой бирже и инвестициями. Женщина заинтересовалась, перешла по указанной ссылке и оказалась в «Telegram-канале», где была информация о торгах, прибыли и взносах. Далее ей направили ссылку для перевода денежных средств в качестве первоначального взноса, и женщина отправила 10 тысяч рублей. Вечером «лжеброкеры» ей написали, что её баланс вырос до 85 тысяч рублей, которые можно вывести на свой банковский счет. Для этого необходимо пройти по ссылке и ввести cvv-код банковской карты, что потерпевшая и сделала. В результате с её счёта были были похищены 15 тысяч рублей, а аккаунт и вся переписка удалены. Таким образом, желая быстро заработать на инвестициях, женщина собственноручно перевела неизвестным лицам 25 тысяч рублей.

Еще один факт мошенничества произошел в отношении 25-летнего студента. Он увидел в социальной сети «Instagram» пост о том, что мать его друга попала в аварию, и для проведения операции срочно необходимы деньги. Решив помочь, молодой человек перевел 99 000 рублей, которые накопил за лето во время работы вахтовым методом, на указанные в посте банковские реквизиты. Однако уже через пару часов потерпевший узнал, что аккаунт друга был взломан мошенниками, а информация о помощи оказалась ложной.

В третьем случаем от аферистов пострадала 23-летняя артистка театра. Потерпевшая в приложении бесплатных объявлений договорилась с некой «Натальей» о приобретении у неё кровати за 6 тысяч рублей. В мессенджере «WhatsApp» они договорились о доставке, после чего ей была отправлена ссылка для предоплаты, перейдя по которой девушка ввела номер банковской карты и код из смс, подтвердив таким образом операцию по переводу денежных средств. В итоге с её банковского счета списались 6999 рублей, а товар так и не был доставлен.