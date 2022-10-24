Три ракеты украинских войск попали в Каховскую ГЭС, разрушений нет

Украинские войска выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС, заявил РИА Новости представитель экстренных служб Херсонской области.

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки. Так, в 11:20 обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и «Ольха», часть ракет сбила ПВО. К сожалению, три ракеты попали в ГЭС, информация о жертвах уточняется», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости глава горадминистрации Владимир Леонтьев, критических разрушений нет. Станция продолжает работать.

Власти отмечают, что ВСУ практически ежедневно обстреливают населенный пункт и территорию станции. По словам Леонтьева, в сутки выпускается до 120 ракет, работают российские системы ПВО.

Россия также распространила в ООН призыв не допустить разрушения дамбы гидроэлектростанции, что приведет к гибель тысяч людей. В свою очередь, командующий группировки войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у российских военных есть данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

На Каховском водохранилище сбрасывают воду, чтобы минимизировать возможные последствия.

Источник: ria.ru