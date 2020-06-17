Три проекта Чурапчинского улуса выиграли президентские гранты

Общественные организации Чурапчинского улуса стали обладателями Президентских грантов РФ.



Отметим, что всего от Якутии на II этап конкурса 2020 года Фонда президентских грантов было подано 140 заявок. Из них поддержку Фонда получили 24 заявки.



Среди них проект «Диалог поколений через призму времени» общественной организации по развитию социальной среды «Утум» («Наследие») Болтогинского наслега по направлению «Сохранение исторической памяти». Проект «Многопрофильный круглогодичный детский лагерь «Мы – будущее села!» общественной организации по развитию социальной среды «Совет патриотов» Хоптогинского наслега по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». Проект «Радужные сезоны» общественной организации «Ресурсный центр поддержки и развития детей с ОВЗ в Чурапчинском улусе» по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения». Три проекта-победителя получат Гранты на общую сумму 3 153 336,00 рублей.