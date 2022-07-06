06.07.2022
21:30
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Якутск

Три пожара на Вилюйском тракте удалось локализовать

Три пожара, возникшие накануне в лесном массиве по Вилюйскому тракту на территории городского округа, локализованы. Спасибо огнеборцам за оперативность! — сообщил с воем тгк Евгений Григорьев, глава Якутска.

Ранее он сообщал в телеграм-канале:

В лесах городского округа после прохождения грозового фронта возникли 3 лесных пожара, все возгорания произошли по Вилюйскому тракту. Очаги обнаружены благодаря авиамониторингу. Накануне силами авиалесоохраны, якутского лесничества и сотрудников мэрии один пожар удалось оперативно локализовать. На место была доставлена спецтехника и оборудование для борьбы с огнём. На тушении было задействовано 52 человека и 7 единиц техники, общая площадь пожара составила 5 га. По другим пожарам ведётся работа по локализации, один из пожаров находится в труднодоступном месте, туда переброшены десантники авиалесоохраны.

Фото: тгк Якутск
Источник: тгк Якутск

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