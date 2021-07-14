Три населенных пункта Якутии на особом контроле МЧС

Глава Якутии Айсен Николаев 14 июля принял участие в заседании постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии РФ по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством министра МЧС России Евгения Зиничева по вопросу лесопожарной обстановки на территории Дальневосточного федерального округа и принимаемых мерах по её стабилизации.

В своём докладе Айсен Николаев отметил, что в связи действующими природными пожарами все органы управления и силы Якутской территориальной подсистемы РСЧС приведены в полную готовность и функционируют в режиме чрезвычайной ситуации. В центральной части республики июнь 2021 года стал самым жарким за всю историю наблюдений и вторым по засушливости.

Руководитель региона отметил, что на борьбу с лесными пожарами задействованы лесопожарные формирования, силы противопожарной службы и мобилизованного населения согласно сводному плану тушения лесных пожаров.

Айсен Николаев отметил, что на данный момент прямой угрозы населённым пунктам нет. При этом с начала пожароопасного сезона 33 населённых пунктов в 12-ти районах республики подвергались угрозе лесных пожаров. Сегодня на особом контроле остаются три населённых пункта.

«Стоить отметить, что мы в этом году, как сказал Министр природных ресурсов и экологии Александр Александрович, уже приняли меры по тушению пожаров больше, чем за весь прошлый год. Сегодня ликвидировано 329 пожаров на площади более 149 тысяч гектаров, что в 2 раза больше по количеству и в 3,5 раза больше по площади, чем в аналогичный период прошлого года», — резюмировал Айсен Николаев.

Глава республики сообщил, что на данный момент в республике принимаются меры по тушению 76 пожаров на общей площади более 477 тысяч гектаров. Из них локализовано 15 очагов возгорания на площади 84 976,5 га. За истёкшие сутки ликвидировано 20 пожаров на площади 29 276 га.

Айсен Николаев подчеркнул, что огромную помощь республике оказывают прибывшие силы парашютно-десантной службы ФБУ «Авиалесоохрана», а также службы наземной, авиационной охраны лесов из 14 регионов Дальнего Востока и Сибири.

В силу значительного количества действующих пожаров осуществляется постоянное маневрирование сил и средств пожаротушения. Для переброски воздушным путём и проведения работы по тушению пожаров в республику привлечена авиация МЧС России и Минобороны России, а также авиапредприятия республики.

В целях снижения класса пожарной опасности в районах Якутии ведутся мероприятия по искусственному вызыванию осадков. Здесь свою эффективность показал самолет-зондировщик Ан-26 ФБУ «Авиалесоохрана».

Глава Якутии отметил, что благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России удалось отстоять и не допустить перехода огня на территории 10 населённых пунктов – силы МЧС привлекались 12 раз.

Авиацией МЧС России за 1,5 месяца выполнено 140 вылетов, совершено 775 сбросов, слито свыше 4 тысяч тонн воды, переброшено 145 человек личного состава Авиалесоохраны. С 6 июня к работе по тушению лесных пожаров приступил самолёт Бе-200. С прошлой недели в республике начала работать авиация Министерства обороны в количестве 4-х вертолётов Ми-8, а сегодня по поручению президента РФ Владимира Путина на территорию республики для борьбы с огненной стихией прибыли два самолёта Ил-76 Министерства обороны России.

«Вместе с тем, привлечение такого количества сил и средств требует значительных затрат. В настоящее время мы проводим работу по документарному подтверждению расходов. При этом, очень надеемся на своевременную финансовую поддержку со стороны Рослесхоза по завершению указанных мероприятий», — отметил Айсен Николаев.

Глава республики выразил огромную благодарность МЧС России, Минприроды России, Министерству обороны РФ и Рослесхозу за помощь в содействии стабилизации лесопожарной обстановки, сложившейся на территории республики.

«Уверен, что общими усилиями мы не допустим распространения лесных пожаров на большие территории и перехода огня на земли населенных пунктов», — подытожил своё выступление Айсен Николаев.

На заседании выступили министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, руководитель Рослесхоза Иван Советников, начальник Главного управления МЧС России по РС(Я) Павел Гарин, начальник Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Мурашко.

Министр МЧС России Евгений Зиничев в своём выступлении подчеркнул, что главной задачей является защита населённых пунктов республики. Генерал армии дал указание усилить группировку сил в трёх сёлах Якутии, которые сегодня находятся на особом контроле.



