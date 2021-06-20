Три лидера в списке ЕР в Госдуму

19 июня в Москве состоялся ХХ Съезд партии «Единая Россия». Открыл пленарное заседание председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Масштаб проведения предварительного голосования действительно был выдающимся. Напомню, что в нем приняли участие 12 миллионов, из них половина выбрали форму электронного голосования. Здесь никто никого не тащит, это добровольная история, что говорит о весьма неплохом доверии избирателей к партии и процедуре предварительного голосования», — отметил Дмитрий Медведев. По его словам, основной принцип формирования списков кандидатов на выборах в Госдуму очевиден — результаты предварительного голосования.

В ходе работы съезда путем открытого голосования была принята программа партии, тайным голосованием утверждены партийные списки по территориальным группам.

Республика Саха (Якутия) выделена в отдельную региональную группу № 2. Возглавил список глава Республики Саха (Якутия), секретарь регионального отделения Айсен Николаев. Следующими кандидатами по списку стали победители предварительного голосования Галина Данчикова и Иван Луцкан.

Кандидатом по Якутскому одномандатному избирательному округу № 24 стал победитель предварительного голосования – Петр Черкашин.

Напомним, 30 мая в Якутии завершилось предварительное голосование «Единой России», которое проходило в электронном формате на сайте pg.er.ru с 24 по 30 мая и 30 мая очно на избирательных участках. По итогам голосования выявлены лидеры списка и одномандатного округа. В Якутии в предварительном голосовании приняло участие 62 079 избирателей.